https://1prime.ru/20250109/grenlandiya-853905543.html

США раздумали покупать Гренландию, чтобы насолить России: есть метод лучше

США раздумали покупать Гренландию, чтобы насолить России: есть метод лучше - 09.01.2025, ПРАЙМ

США раздумали покупать Гренландию, чтобы насолить России: есть метод лучше

Высказанная в конце минувшего года избранным президентом Дональдом Трампом идея купить Гренландию интересна не только сама по себе. В конце концов, Трамп... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T08:00+0300

2025-01-09T08:00+0300

2025-01-09T08:00+0300

гренландия

сша

мировая экономика

дания

дональд трамп

рэу им. г.в.плеханова

мнения аналитиков

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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Высказанная в конце минувшего года избранным президентом Дональдом Трампом идея купить Гренландию интересна не только сама по себе. В конце концов, Трамп говорил об этом и во время пребывания в Белом доме в 2016-2020 годах. И тогда, и сейчас власти самого большого острова на планете с негодованием это отвергли саму мысль о продаже. Да и Дания, частью которой является Гренландия, выступила против.Интересно другое – можно ли сейчас купить какую-либо страну или территорию, либо забрать ее за долги? США такое практиковали раньше: самая известная сделка – покупка у Российской империи Аляски в 1868 году, Луизианы у Франции и Филиппин у Испании. Бывшие метрополии также приобретали колонии в Африке и творили потом там ужасные вещи. Многие из этих территорий позже обрели независимость, и теперь подобная "сделка с недвижимостью", если говорить словами Трампа, невозможна.Если бы речь шла о возможности забрать какую-либо территорию за долги, то в первую очередь это бы могло угрожать самим США, учитывая уровень государственного, да и корпоративного долгов Америки.В действительности же будущий президент США заинтересован в Гренландии в связи с возможностью влияния на арктические просторы, а значит и Северный морской путь, контролируемый Россией. У США такого влияния на сегодняшний день нет, что и является основной причиной будущего торга между Трампом и Данией.Другим похожим проектом является Панамский канал, который также важен для американцев, учитывая возможность сдерживания Китая за счет его контроля. И здесь возникает вопрос, необходимо ли законное владение данными территориями или существуют другие методы или возможности управления такого рода объектами?На самом деле ответ у всех у нас перед глазами, а именно ситуация с Европой, которую вынудили отказаться от сотрудничества с Россией, от дешевых природных ресурсов, за счет чего потенциал европейских стран, в первую очередь Германии, заметно снизился, немецкие компании нашли для себя новые пристанища на территории Китая и США, а квалифицированные специалисты находятся в поиске лучшей доли в других странах.При этом никто не говорит о территориальной принадлежности Европы другой стране. Подобная же стратегия может быть использована по отношению к странам и территориям, которые вызвали наибольший стратегический интерес США. Как это будет сделано, другой вопрос, и ответ на него мы получим уже в ближайшие годы.Автор - Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

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гренландия

сша

дания

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2025

Екатерина Новикова https://cdnn.1prime.ru/img/84303/22/843032291_0:0:802:802_100x100_80_0_0_7c5f03ddf8ba8b80d92bf39fa6036be4.jpg

Екатерина Новикова https://cdnn.1prime.ru/img/84303/22/843032291_0:0:802:802_100x100_80_0_0_7c5f03ddf8ba8b80d92bf39fa6036be4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Екатерина Новикова https://cdnn.1prime.ru/img/84303/22/843032291_0:0:802:802_100x100_80_0_0_7c5f03ddf8ba8b80d92bf39fa6036be4.jpg

гренландия, сша, мировая экономика, дания, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова, мнения аналитиков