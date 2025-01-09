США раздумали покупать Гренландию, чтобы насолить России: есть метод лучше

МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Высказанная в конце минувшего года избранным президентом Дональдом Трампом идея купить Гренландию интересна не только сама по себе. В конце концов, Трамп говорил об этом и во время пребывания в Белом доме в 2016-2020 годах. И тогда, и сейчас власти самого большого острова на планете с негодованием это отвергли саму мысль о продаже. Да и Дания, частью которой является Гренландия, выступила против.Интересно другое – можно ли сейчас купить какую-либо страну или территорию, либо забрать ее за долги? США такое практиковали раньше: самая известная сделка – покупка у Российской империи Аляски в 1868 году, Луизианы у Франции и Филиппин у Испании. Бывшие метрополии также приобретали колонии в Африке и творили потом там ужасные вещи. Многие из этих территорий позже обрели независимость, и теперь подобная "сделка с недвижимостью", если говорить словами Трампа, невозможна.Если бы речь шла о возможности забрать какую-либо территорию за долги, то в первую очередь это бы могло угрожать самим США, учитывая уровень государственного, да и корпоративного долгов Америки.В действительности же будущий президент США заинтересован в Гренландии в связи с возможностью влияния на арктические просторы, а значит и Северный морской путь, контролируемый Россией. У США такого влияния на сегодняшний день нет, что и является основной причиной будущего торга между Трампом и Данией.Другим похожим проектом является Панамский канал, который также важен для американцев, учитывая возможность сдерживания Китая за счет его контроля. И здесь возникает вопрос, необходимо ли законное владение данными территориями или существуют другие методы или возможности управления такого рода объектами?На самом деле ответ у всех у нас перед глазами, а именно ситуация с Европой, которую вынудили отказаться от сотрудничества с Россией, от дешевых природных ресурсов, за счет чего потенциал европейских стран, в первую очередь Германии, заметно снизился, немецкие компании нашли для себя новые пристанища на территории Китая и США, а квалифицированные специалисты находятся в поиске лучшей доли в других странах.При этом никто не говорит о территориальной принадлежности Европы другой стране. Подобная же стратегия может быть использована по отношению к странам и территориям, которые вызвали наибольший стратегический интерес США. Как это будет сделано, другой вопрос, и ответ на него мы получим уже в ближайшие годы.Автор - Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Высказанная в конце минувшего года избранным президентом Дональдом Трампом идея купить Гренландию интересна не только сама по себе. В конце концов, Трамп говорил об этом и во время пребывания в Белом доме в 2016-2020 годах. И тогда, и сейчас власти самого большого острова на планете с негодованием это отвергли саму мысль о продаже. Да и Дания, частью которой является Гренландия, выступила против.
Интересно другое – можно ли сейчас купить какую-либо страну или территорию, либо забрать ее за долги? США такое практиковали раньше: самая известная сделка – покупка у Российской империи Аляски в 1868 году, Луизианы у Франции и Филиппин у Испании. Бывшие метрополии также приобретали колонии в Африке и творили потом там ужасные вещи. Многие из этих территорий позже обрели независимость, и теперь подобная "сделка с недвижимостью", если говорить словами Трампа, невозможна.
Если бы речь шла о возможности забрать какую-либо территорию за долги, то в первую очередь это бы могло угрожать самим США, учитывая уровень государственного, да и корпоративного долгов Америки.
В действительности же будущий президент США заинтересован в Гренландии в связи с возможностью влияния на арктические просторы, а значит и Северный морской путь, контролируемый Россией. У США такого влияния на сегодняшний день нет, что и является основной причиной будущего торга между Трампом и Данией.
Другим похожим проектом является Панамский канал, который также важен для американцев, учитывая возможность сдерживания Китая за счет его контроля. И здесь возникает вопрос, необходимо ли законное владение данными территориями или существуют другие методы или возможности управления такого рода объектами?
В США прокомментировали идею завладения Канадой и Гренландией
25 декабря 2024, 08:39
На самом деле ответ у всех у нас перед глазами, а именно ситуация с Европой, которую вынудили отказаться от сотрудничества с Россией, от дешевых природных ресурсов, за счет чего потенциал европейских стран, в первую очередь Германии, заметно снизился, немецкие компании нашли для себя новые пристанища на территории Китая и США, а квалифицированные специалисты находятся в поиске лучшей доли в других странах.
При этом никто не говорит о территориальной принадлежности Европы другой стране. Подобная же стратегия может быть использована по отношению к странам и территориям, которые вызвали наибольший стратегический интерес США. Как это будет сделано, другой вопрос, и ответ на него мы получим уже в ближайшие годы.
Автор - Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
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