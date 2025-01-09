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В Госдуме ответили на возможное присоединение Гренландии к США - 09.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме ответили на возможное присоединение Гренландии к США
В Госдуме ответили на возможное присоединение Гренландии к США - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме ответили на возможное присоединение Гренландии к США
Возможное присоединение Гренландии к США является военной угрозой для России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T16:54+0300
2025-01-09T16:54+0300
россия
сша
гренландия
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Возможное присоединение Гренландии к США является военной угрозой для России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Безусловно, представляет. Потому что Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант", — отметил он.По словам Картаполова, Гренландия может стать плацдармом для Америки в будущем гипотетическом межконтинентальном столкновении.Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегическом значении Гренландии для национальной безопасности и защиты от Китая и России.
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россия, сша, гренландия
РОССИЯ, США, Гренландия
16:54 09.01.2025
 
В Госдуме ответили на возможное присоединение Гренландии к США

Картаполов : возможное присоединение Гренландии к США представляет угрозу для РФ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Возможное присоединение Гренландии к США является военной угрозой для России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Безусловно, представляет. Потому что Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант", — отметил он.
По словам Картаполова, Гренландия может стать плацдармом для Америки в будущем гипотетическом межконтинентальном столкновении.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегическом значении Гренландии для национальной безопасности и защиты от Китая и России.
%Репродукция картины Гренландия американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971) - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
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РОССИЯСШАГренландия
 
 
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