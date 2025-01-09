https://1prime.ru/20250109/grenlandiya-854099703.html

В Госдуме ответили на возможное присоединение Гренландии к США

В Госдуме ответили на возможное присоединение Гренландии к США - 09.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме ответили на возможное присоединение Гренландии к США

Возможное присоединение Гренландии к США является военной угрозой для России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T16:54+0300

2025-01-09T16:54+0300

2025-01-09T16:54+0300

россия

сша

гренландия

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Возможное присоединение Гренландии к США является военной угрозой для России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Безусловно, представляет. Потому что Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант", — отметил он.По словам Картаполова, Гренландия может стать плацдармом для Америки в будущем гипотетическом межконтинентальном столкновении.Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегическом значении Гренландии для национальной безопасности и защиты от Китая и России.

https://1prime.ru/20250109/ssha-854096086.html

сша

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