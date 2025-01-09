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Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине

Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине - 09.01.2025, ПРАЙМ

Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине

Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, заявил в... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T03:33+0300

2025-01-09T03:33+0300

2025-01-09T03:33+0300

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ПЕКИН, 9 янв – ПРАЙМ. Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Помимо основного офиса в Пекине торгпредство располагает отделением в Шанхае, в ближайших планах – открытие отделения торгового представительства в Харбине", - заявил Дахновский. Он отметил, что "торговое представительство России в Китае оказывает на постоянной основе содействие российским и китайским участникам внешнеэкономической деятельности, это и поддержка в установлении прямых связей между компаниями двух стран, и выявление барьеров, затрудняющих реализацию проектов, и консультирование по актуальным торгово-экономическим вопросам". "В наши дни торговое представительство является своего рода гидом для предпринимателей, помогая ориентироваться в деловой среде и принимать оптимальные бизнес-решения… Рекомендую всем заинтересованным в развитии сотрудничества с Китаем заходить на наш сайт, знакомиться с Путеводителем по ведению бизнеса, узнавать об интересных выставках на территории КНР, читать новости о российско-китайском торгово-экономическом взаимодействии", - указал он.

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