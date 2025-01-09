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Индекс потребительских цен Китая в 2024 году вырос на 0,2%

Индекс потребительских цен Китая в 2024 году вырос на 0,2% - 09.01.2025, ПРАЙМ

Индекс потребительских цен Китая в 2024 году вырос на 0,2%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции – по итогам 2024 года вырос на 0,2% в годовом выражении, что оказалось ниже официального... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T05:51+0300

2025-01-09T05:51+0300

2025-01-09T05:51+0300

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ПЕКИН, 9 янв - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции – по итогам 2024 года вырос на 0,2% в годовом выражении, что оказалось ниже официального прогноза в 3%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. Отдельно в декабре показатель вырос на 0,1% по сравнению с декабрем 2023 года. CPI в городах в декабре вырос на 0,1%, в сельской местности остался на уровне декабря 2023 года. Цены на продовольственные товары по сравнению с декабрем 2023 года упали на 0,5%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, цены на потребительские товары упали на 0,2%, услуги подорожали на 0,5%. Цены на свежие фрукты в декабре в годовом выражении упали на 0,3%, овощи и зелень подорожали на 0,5%, цены на мясо выросли на 1,7%, свинина подорожала на 12,5%, продукция водного промысла подорожала на 1%, цены на молочную продукцию упали на 1,6%, на алкоголь – на 2%. Услуги здравоохранения в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года подорожали на 0,9%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли также на 0,9%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 2,2%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в декабре в годовом выражении снизился на 2,3%, а по итогам всего года упал на 2,2%. Согласно официальному прогнозу китайских властей, инфляция в Китае в 2024 году должна была составить примерно 3%. По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре, ноябре и декабре 2023 года. Дефляция в Китае также сохранялась в январе 2024 года. За 2024 год самый высокий показатель инфляции был в феврале, когда CPI составил 0,7%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, китай, кнр, cpi