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Покупатели возвращаются - 09.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250109/indeks-854086714.html
Покупатели возвращаются
Покупатели возвращаются - 09.01.2025, ПРАЙМ
Покупатели возвращаются
Индекс МосБиржи в среду завершил день ростом, первый раз в новом году, повысившись на 0,87%. Инвесторы постепенно возвращаются к торгам после праздников. Индекс | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T08:45+0300
2025-01-09T08:45+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854086714.jpg?1736401532
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду завершил день ростом, первый раз в новом году, повысившись на 0,87%. Инвесторы постепенно возвращаются к торгам после праздников. Индекс RGBI практически не изменился по сравнению с предыдущим днем. Рубль укрепился к китайскому юаню на 0,84%. Повышение доходности казначейских облигаций США привело к укреплению доллара, на фоне чего юань упал до 16-месячного минимума относительно американской валюты.Динамика на нефтяном рынке оказывает поддержку российскому фондовому рынку, всю прошлую неделю мы наблюдали уверенный рост нефтяных котировок, хотя в четверг утром котировки Brent торгуются ниже 77 долларов за баррель. Согласно вышедшим данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 6,07 млн баррелей. По оценкам Американского института нефти, резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.Котировки золота в среду показали положительную динамику, прибавив 0,5% в рамках восстановления от зоны поддержки 2600 долларов за унцию. Поддержку котировкам золота по-прежнему оказывает спрос со стороны мировых центральных банков. Их интерес к покупке сохранялся в течение всего прошлого года. Центральные банки, в основном из развивающихся стран, оставались активными покупателями золота, движимые желанием найти стабильный и надежный актив в условиях глобальной экономической неопределенности.В четверг под новым тикер-кодом X5 возобновляются торги бумагами X5 Group. В акциях возможен навес, много инвесторов покупали бумаги во внешнем контуре. При этом нет подтверждения, что компания планирует обратный выкуп на старте торгов, что в принципе могло бы поддержать бумаги. Акции компании пропустили всю коррекцию на Московской бирже, хотя по мультипликаторам выглядят даже дешевле, например, Магнита, акции которого упали на 44% от прошлогодних максимумов. Оцениваем Х5 по форвардному мультипликатору P/E в 5,8 на 2025, то есть по цене закрытия акции выглядят интересно, тем не менее спешить с покупкой смысла, возможно, нет видим. По причинам, описанным выше, стоит набирать желаемый объем в несколько этапов. Взгляд на компанию позитивный, компания демонстрирует сильные результаты, прибыль растет, как и показатели продаж и, конечно, все ждут отложенные промежуточные дивиденды. По нашим оценкам, размер дивиденда может составить около 700 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 25%, в зависимости от текущих котировок. Целевая цена на 12 месяцев при текущей ключевой ставке составляет 3482 руб. за одну акцию Х5.
ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
192
40
2025
Иван Ефанов
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Иван Ефанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:45 09.01.2025
 

Покупатели возвращаются

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Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду завершил день ростом, первый раз в новом году, повысившись на 0,87%. Инвесторы постепенно возвращаются к торгам после праздников. Индекс RGBI практически не изменился по сравнению с предыдущим днем. Рубль укрепился к китайскому юаню на 0,84%. Повышение доходности казначейских облигаций США привело к укреплению доллара, на фоне чего юань упал до 16-месячного минимума относительно американской валюты.
Динамика на нефтяном рынке оказывает поддержку российскому фондовому рынку, всю прошлую неделю мы наблюдали уверенный рост нефтяных котировок, хотя в четверг утром котировки Brent торгуются ниже 77 долларов за баррель. Согласно вышедшим данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 6,07 млн баррелей. По оценкам Американского института нефти, резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.
Котировки золота в среду показали положительную динамику, прибавив 0,5% в рамках восстановления от зоны поддержки 2600 долларов за унцию. Поддержку котировкам золота по-прежнему оказывает спрос со стороны мировых центральных банков. Их интерес к покупке сохранялся в течение всего прошлого года. Центральные банки, в основном из развивающихся стран, оставались активными покупателями золота, движимые желанием найти стабильный и надежный актив в условиях глобальной экономической неопределенности.
В четверг под новым тикер-кодом X5 возобновляются торги бумагами X5 Group. В акциях возможен навес, много инвесторов покупали бумаги во внешнем контуре. При этом нет подтверждения, что компания планирует обратный выкуп на старте торгов, что в принципе могло бы поддержать бумаги. Акции компании пропустили всю коррекцию на Московской бирже, хотя по мультипликаторам выглядят даже дешевле, например, Магнита, акции которого упали на 44% от прошлогодних максимумов. Оцениваем Х5 по форвардному мультипликатору P/E в 5,8 на 2025, то есть по цене закрытия акции выглядят интересно, тем не менее спешить с покупкой смысла, возможно, нет видим. По причинам, описанным выше, стоит набирать желаемый объем в несколько этапов. Взгляд на компанию позитивный, компания демонстрирует сильные результаты, прибыль растет, как и показатели продаж и, конечно, все ждут отложенные промежуточные дивиденды. По нашим оценкам, размер дивиденда может составить около 700 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 25%, в зависимости от текущих котировок. Целевая цена на 12 месяцев при текущей ключевой ставке составляет 3482 руб. за одну акцию Х5.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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