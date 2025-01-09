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Остин рассказал, сколько США инвестировали в свой ВПК благодаря Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Остин рассказал, сколько США инвестировали в свой ВПК благодаря Украине
Остин рассказал, сколько США инвестировали в свой ВПК благодаря Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
Остин рассказал, сколько США инвестировали в свой ВПК благодаря Украине
Благодаря украинскому конфликту Соединенные Штаты смогли инвестировать $70 млрд в свой ВПК, сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T20:26+0300
2025-01-09T20:26+0300
экономика
ллойд остин
инвестиции
впк
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Благодаря украинскому конфликту Соединенные Штаты смогли инвестировать $70 млрд в свой ВПК, сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин.Отвечая на вопрос о влиянии украинского конфликта на американский ВПК, он заявил: "Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны”. Вместе с тем Остин отметил, что указанные средства вкладывались в производство вооружения как для американских армейских складов, так и для поставок на Украину.
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ллойд остин, инвестиции, впк
Экономика, Ллойд Остин, инвестиции, ВПК
20:26 09.01.2025
 
Остин рассказал, сколько США инвестировали в свой ВПК благодаря Украине

Остин: конфликт на Украине позволил США инвестировать $70 млрд в собственный ВПК

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Благодаря украинскому конфликту Соединенные Штаты смогли инвестировать $70 млрд в свой ВПК, сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин.
Отвечая на вопрос о влиянии украинского конфликта на американский ВПК, он заявил: "Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны”.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
В Пентагоне раскрыли планы по поставкам оружия Киеву в 2025 и 2026 годах
Вчера, 22:42
Вместе с тем Остин отметил, что указанные средства вкладывались в производство вооружения как для американских армейских складов, так и для поставок на Украину.
 
ЭкономикаЛлойд ОстининвестицииВПК
 
 
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