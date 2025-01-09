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Остин рассказал, сколько США инвестировали в свой ВПК благодаря Украине

Остин рассказал, сколько США инвестировали в свой ВПК благодаря Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ

Остин рассказал, сколько США инвестировали в свой ВПК благодаря Украине

Благодаря украинскому конфликту Соединенные Штаты смогли инвестировать $70 млрд в свой ВПК, сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T20:26+0300

2025-01-09T20:26+0300

2025-01-09T20:26+0300

экономика

ллойд остин

инвестиции

впк

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Благодаря украинскому конфликту Соединенные Штаты смогли инвестировать $70 млрд в свой ВПК, сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин.Отвечая на вопрос о влиянии украинского конфликта на американский ВПК, он заявил: "Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны”. Вместе с тем Остин отметил, что указанные средства вкладывались в производство вооружения как для американских армейских складов, так и для поставок на Украину.

https://1prime.ru/20250108/oruzhie-854083768.html

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ллойд остин, инвестиции, впк