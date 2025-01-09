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В Японии закрыли взлетно-посадочные полосы аэропорта

В Японии закрыли взлетно-посадочные полосы аэропорта - 09.01.2025, ПРАЙМ

В Японии закрыли взлетно-посадочные полосы аэропорта

Взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай были закрыты в Японии из-за появления неизвестного в режимной зоне, сообщил телеканал NHK. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T07:12+0300

2025-01-09T07:12+0300

2025-01-09T07:12+0300

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ТОКИО, 9 янв – ПРАЙМ. Взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай были закрыты в Японии из-за появления неизвестного в режимной зоне, сообщил телеканал NHK. В аэропорту две полосы, обе они были закрыты примерно на час. Был задержан молодой человек 20 лет, его намерения выясняются. В результате инцидента шесть авиарейсов были перенаправлены на другие аэропорты.

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бизнес, токио, япония