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В Японии закрыли взлетно-посадочные полосы аэропорта
В Японии закрыли взлетно-посадочные полосы аэропорта - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Японии закрыли взлетно-посадочные полосы аэропорта
Взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай были закрыты в Японии из-за появления неизвестного в режимной зоне, сообщил телеканал NHK. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T07:12+0300
2025-01-09T07:12+0300
2025-01-09T07:12+0300
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ТОКИО, 9 янв – ПРАЙМ. Взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай были закрыты в Японии из-за появления неизвестного в режимной зоне, сообщил телеканал NHK.
В аэропорту две полосы, обе они были закрыты примерно на час. Был задержан молодой человек 20 лет, его намерения выясняются.
В результате инцидента шесть авиарейсов были перенаправлены на другие аэропорты.
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бизнес, токио, япония
В Японии закрыли взлетно-посадочные полосы аэропорта
В Японии закрыли взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай из-за появления неизвестного
ТОКИО, 9 янв – ПРАЙМ. Взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай были закрыты в Японии из-за появления неизвестного в режимной зоне, сообщил телеканал NHK.
В аэропорту две полосы, обе они были закрыты примерно на час. Был задержан молодой человек 20 лет, его намерения выясняются.
В результате инцидента шесть авиарейсов были перенаправлены на другие аэропорты.