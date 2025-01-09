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Кабмин утвердил Генсхему размещения энергообъектов до 2042 года - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Кабмин утвердил Генсхему размещения энергообъектов до 2042 года
Кабмин утвердил Генсхему размещения энергообъектов до 2042 года - 09.01.2025, ПРАЙМ
Кабмин утвердил Генсхему размещения энергообъектов до 2042 года
Правительство РФ утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, она предусматривает ввод 88,477 ГВт генерирующих мощностей,... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T11:03+0300
2025-01-09T11:03+0300
россия
правительство
энергообъекты
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, она предусматривает ввод 88,477 ГВт генерирующих мощностей, сообщил кабмин. "Формирование рациональной структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающей перспективный баланс производства и потребления электроэнергии и мощности в единой энергосистеме России, предотвращение прогнозируемых дефицитов электроэнергии, обеспечение надёжности работы энергосистемы - эти и другие цели легли в основу Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Распоряжение о ее утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что общий прогнозный объем ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования до 2042 года составит 88,477 ГВт. Суммарная мощность электростанций электроэнергетических систем России к этому сроку достигнет 299,345 ГВт. "Увеличение доли мощностей атомных электростанций в структуре производства электроэнергии планируется в диапазоне с 18,9% в 2023 году до 24% в 2042-м. Солнечных и ветровых электростанций - с 0,8% до 3,3% соответственно. Предполагается, что доля тепловых электростанций снизится с 62,7% в 2023 году до 57,4% в 2042-м", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что предлагаемое документом развитие генерирующих мощностей должно учитываться при разработке программ развития минерально-сырьевой базы и газотранспортной системы России в части потребности в топливе и соответствующих транспортных коридоров.
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россия, правительство, энергообъекты
РОССИЯ, правительство, энергообъекты
11:03 09.01.2025
 
Кабмин утвердил Генсхему размещения энергообъектов до 2042 года

Правительство утвердил Генсхему размещения энергообъектов до 2042 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, она предусматривает ввод 88,477 ГВт генерирующих мощностей, сообщил кабмин.
"Формирование рациональной структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающей перспективный баланс производства и потребления электроэнергии и мощности в единой энергосистеме России, предотвращение прогнозируемых дефицитов электроэнергии, обеспечение надёжности работы энергосистемы - эти и другие цели легли в основу Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Распоряжение о ее утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
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10:53
Отмечается, что общий прогнозный объем ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования до 2042 года составит 88,477 ГВт. Суммарная мощность электростанций электроэнергетических систем России к этому сроку достигнет 299,345 ГВт.
"Увеличение доли мощностей атомных электростанций в структуре производства электроэнергии планируется в диапазоне с 18,9% в 2023 году до 24% в 2042-м. Солнечных и ветровых электростанций - с 0,8% до 3,3% соответственно. Предполагается, что доля тепловых электростанций снизится с 62,7% в 2023 году до 57,4% в 2042-м", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что предлагаемое документом развитие генерирующих мощностей должно учитываться при разработке программ развития минерально-сырьевой базы и газотранспортной системы России в части потребности в топливе и соответствующих транспортных коридоров.
 
РОССИЯправительствоэнергообъекты
 
 
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