https://1prime.ru/20250109/kanada-854092973.html

В Минэнерго Канады предрекли США "сильнейшую боль" от ответных пошлин

В Минэнерго Канады предрекли США "сильнейшую боль" от ответных пошлин - 09.01.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго Канады предрекли США "сильнейшую боль" от ответных пошлин

Подготавливаемые Канадой ответные торговые пошлины в отношении США будут нацелены на причинение южному соседу "сильнейшей боли", чтобы вынудить избранного... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T12:40+0300

2025-01-09T12:40+0300

2025-01-09T12:42+0300

канада

сша

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/82707/86/827078687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_82bab257a1681fa777cd876678339395.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Подготавливаемые Канадой ответные торговые пошлины в отношении США будут нацелены на причинение южному соседу "сильнейшей боли", чтобы вынудить избранного американского президента Дональда Трампа отказаться от введения тарифов на канадскую продукцию, заявил канадский министр энергетики и природных ресурсов Джонатан Уилкинсон. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления Трампом тарифов на канадские товары. "Этот список (американских товаров, в отношении которых Канада может ввести пошлины - ред.) определенно будет сосредоточен на стремлении вызвать у Соединенных Штатов сильнейшую боль, чтобы обеспечить давление на президента Трампа с целью снять тарифы", - заявил министр в интервью телеканалу CTV. Уилкинсон также не исключил введения экспортных пошлин на поставку электроэнергии в США. Тем не менее, по мнению министра, у Канады есть способы вести переговоры с администрацией будущего президента, американскими сенаторами и представителями бизнеса с целью избежать обещанных Трампом тарифов. Премьер Канады Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп всё же введет тарифы. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.

https://1prime.ru/20250108/kanada-854082653.html

канада

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

канада, сша, пошлины