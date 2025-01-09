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В Минэнерго Канады предрекли США "сильнейшую боль" от ответных пошлин - 09.01.2025, ПРАЙМ
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В Минэнерго Канады предрекли США "сильнейшую боль" от ответных пошлин
В Минэнерго Канады предрекли США "сильнейшую боль" от ответных пошлин - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго Канады предрекли США "сильнейшую боль" от ответных пошлин
Подготавливаемые Канадой ответные торговые пошлины в отношении США будут нацелены на причинение южному соседу "сильнейшей боли", чтобы вынудить избранного... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T12:40+0300
2025-01-09T12:42+0300
канада
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пошлины
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Подготавливаемые Канадой ответные торговые пошлины в отношении США будут нацелены на причинение южному соседу "сильнейшей боли", чтобы вынудить избранного американского президента Дональда Трампа отказаться от введения тарифов на канадскую продукцию, заявил канадский министр энергетики и природных ресурсов Джонатан Уилкинсон. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления Трампом тарифов на канадские товары. "Этот список (американских товаров, в отношении которых Канада может ввести пошлины - ред.) определенно будет сосредоточен на стремлении вызвать у Соединенных Штатов сильнейшую боль, чтобы обеспечить давление на президента Трампа с целью снять тарифы", - заявил министр в интервью телеканалу CTV. Уилкинсон также не исключил введения экспортных пошлин на поставку электроэнергии в США. Тем не менее, по мнению министра, у Канады есть способы вести переговоры с администрацией будущего президента, американскими сенаторами и представителями бизнеса с целью избежать обещанных Трампом тарифов. Премьер Канады Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп всё же введет тарифы. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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канада, сша, пошлины
КАНАДА, США, пошлины
12:40 09.01.2025 (обновлено: 12:42 09.01.2025)
 
В Минэнерго Канады предрекли США "сильнейшую боль" от ответных пошлин

Минэнерго Канады: ответные пошлины Канады должны причинить США "сильнейшую боль"

© AFP / Geoff RobinsЗдание парламента Канады в Оттаве
Здание парламента Канады в Оттаве - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© AFP / Geoff Robins
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Подготавливаемые Канадой ответные торговые пошлины в отношении США будут нацелены на причинение южному соседу "сильнейшей боли", чтобы вынудить избранного американского президента Дональда Трампа отказаться от введения тарифов на канадскую продукцию, заявил канадский министр энергетики и природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.
Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления Трампом тарифов на канадские товары.
"Этот список (американских товаров, в отношении которых Канада может ввести пошлины - ред.) определенно будет сосредоточен на стремлении вызвать у Соединенных Штатов сильнейшую боль, чтобы обеспечить давление на президента Трампа с целью снять тарифы", - заявил министр в интервью телеканалу CTV.
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Уилкинсон также не исключил введения экспортных пошлин на поставку электроэнергии в США. Тем не менее, по мнению министра, у Канады есть способы вести переговоры с администрацией будущего президента, американскими сенаторами и представителями бизнеса с целью избежать обещанных Трампом тарифов.
Премьер Канады Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп всё же введет тарифы.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
 
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