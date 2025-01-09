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В Китае возникла конкуренция за право провести фестиваль "Сделано в России" - 09.01.2025, ПРАЙМ
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В Китае возникла конкуренция за право провести фестиваль "Сделано в России"
В Китае возникла конкуренция за право провести фестиваль "Сделано в России" - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Китае возникла конкуренция за право провести фестиваль "Сделано в России"
Между отдельными городами и регионами КНР возникает некая неформальная конкуренция за право провести у себя фестиваль-ярмарку "Сделано в России", заявил в... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T06:30+0300
2025-01-09T06:30+0300
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ПЕКИН, 9 янв – ПРАЙМ. Между отдельными городами и регионами КНР возникает некая неформальная конкуренция за право провести у себя фестиваль-ярмарку "Сделано в России", заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Высоко и крайне позитивно оцениваем начавшуюся в 2024 году практику проведения Российским экспортным центром фестивалей "Сделано в России", - заявил торгпред. Он отметил, что в 2024 году РЭЦ провел три фестиваля-ярмарки в Китае: сначала в городах Шэньян и Далянь провинции Ляонин, второе мероприятие прошло в мае в городе Харбин, третье – в ноябре в городе Чэнду. А с 17 по 25 января 2025 года фестиваль-ярмарка "Сделано в России" вновь пройдет в городе Шэньян. "Сопровождаемые уникальной культурной программой, эти праздники неизменно пользуются огромной популярностью у китайцев. Между отдельными городами и регионами КНР даже возникает некая неформальная конкуренция за право провести у себя такой форум", - подчеркнул он.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, КНР, РФ, РЭЦ
06:30 09.01.2025
 
В Китае возникла конкуренция за право провести фестиваль "Сделано в России"

Дахновский: между отдельными городами и регионами Китая возникает конкуренция

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ПЕКИН, 9 янв – ПРАЙМ. Между отдельными городами и регионами КНР возникает некая неформальная конкуренция за право провести у себя фестиваль-ярмарку "Сделано в России", заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"Высоко и крайне позитивно оцениваем начавшуюся в 2024 году практику проведения Российским экспортным центром фестивалей "Сделано в России", - заявил торгпред.
Он отметил, что в 2024 году РЭЦ провел три фестиваля-ярмарки в Китае: сначала в городах Шэньян и Далянь провинции Ляонин, второе мероприятие прошло в мае в городе Харбин, третье – в ноябре в городе Чэнду. А с 17 по 25 января 2025 года фестиваль-ярмарка "Сделано в России" вновь пройдет в городе Шэньян.
"Сопровождаемые уникальной культурной программой, эти праздники неизменно пользуются огромной популярностью у китайцев. Между отдельными городами и регионами КНР даже возникает некая неформальная конкуренция за право провести у себя такой форум", - подчеркнул он.
 
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