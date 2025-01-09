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Китай обвинил ЕС в создании торговых барьеров - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Китай обвинил ЕС в создании торговых барьеров
Китай обвинил ЕС в создании торговых барьеров - 09.01.2025, ПРАЙМ
Китай обвинил ЕС в создании торговых барьеров
Антисубсидарное расследование Евросоюза в отношении китайских предприятий привело к созданию торговых и инвестиционных барьеров, заявило в четверг министерство... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T06:45+0300
2025-01-09T06:45+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
пекин
ван и
анналена бербок
ес
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ПЕКИН, 9 янв – ПРАЙМ. Антисубсидарное расследование Евросоюза в отношении китайских предприятий привело к созданию торговых и инвестиционных барьеров, заявило в четверг министерство коммерции КНР по итогам собственного расследования. Министерство коммерции КНР с 10 июля 2024 года проводило полугодовое расследование "торговых и инвестиционных барьеров соответствующей практики, принятой ЕС при расследовании в отношении китайских предприятий". В июне 2024 года Еврокомиссиия сообщала, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, после чего было принято решение ввести дополнительные пошлины на импорт электромобилей из КНР. Расследование в отношении госсубсидий на электромобили в Китае было начато Еврокомиссией еще в 2023 году. В ЕК утверждали, что государственные субсидии на поставляемые в ЕС из Китая электромобили могут нанести ущерб европейской промышленности. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао тогда заявлял, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма. "Соответствующие меры, принятые ЕС при расследовании деятельности китайских предприятий на основании "Правил об иностранных субсидиях", подпадают под обстоятельства, предусмотренные в статье 3 "Правил расследования внешнеторговых барьеров", и представляют собой торговые и инвестиционные барьеры", - говорится в заявлении ведомства. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября 2024 года ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО. В начале декабря глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Пекине заявил, что введение Евросоюзом высоких пошлин на китайские электромобили нарушило принципы честной конкуренции и стало заметной проблемой в отношениях Китая и ЕС.
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40
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мировая экономика, китай, кнр, пекин, ван и, анналена бербок, ес, ек, вто
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Ван И, Анналена Бербок, ЕС, ЕК, ВТО
06:45 09.01.2025
 
Китай обвинил ЕС в создании торговых барьеров

Минкоммерции КНР: антисубсидарное расследование ЕС привело к созданию барьеров

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ПЕКИН, 9 янв – ПРАЙМ. Антисубсидарное расследование Евросоюза в отношении китайских предприятий привело к созданию торговых и инвестиционных барьеров, заявило в четверг министерство коммерции КНР по итогам собственного расследования.
Министерство коммерции КНР с 10 июля 2024 года проводило полугодовое расследование "торговых и инвестиционных барьеров соответствующей практики, принятой ЕС при расследовании в отношении китайских предприятий". В июне 2024 года Еврокомиссиия сообщала, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, после чего было принято решение ввести дополнительные пошлины на импорт электромобилей из КНР.
Расследование в отношении госсубсидий на электромобили в Китае было начато Еврокомиссией еще в 2023 году. В ЕК утверждали, что государственные субсидии на поставляемые в ЕС из Китая электромобили могут нанести ущерб европейской промышленности. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао тогда заявлял, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма.
"Соответствующие меры, принятые ЕС при расследовании деятельности китайских предприятий на основании "Правил об иностранных субсидиях", подпадают под обстоятельства, предусмотренные в статье 3 "Правил расследования внешнеторговых барьеров", и представляют собой торговые и инвестиционные барьеры", - говорится в заявлении ведомства.
Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября 2024 года ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением.
В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО.
В начале декабря глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Пекине заявил, что введение Евросоюзом высоких пошлин на китайские электромобили нарушило принципы честной конкуренции и стало заметной проблемой в отношениях Китая и ЕС.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРПекинВан ИАнналена БербокЕСЕКВТО
 
 
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