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Правительство утвердило концепцию противодействия киберпреступлениям
Правительство утвердило концепцию противодействия киберпреступлениям - 09.01.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило концепцию противодействия киберпреступлениям
Правительство России утвердило концепцию государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий, | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:53+0300
2025-01-09T10:53+0300
2025-01-09T10:53+0300
россия
правительство
киберпреступления
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство России утвердило концепцию государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий, сообщила пресс-служба правительства. Среди ключевых целей документа - защита государства и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии, а также разработка правовых и технических мер противодействия таким правонарушениям и создание специальных подразделений для их расследования. "Согласно документу, одной из важных частей государственной системы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям", - говорится в сообщении. Там также указано, что концепцией предусматривается создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности. "Еще одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Особое внимание в концепции уделено повышению уровня осведомленности граждан, в первую очередь пожилых, о методах мошенников и способах защиты от их действий", - подчеркивается в релизе кабмина. Документ также предполагает утверждение на региональном и муниципальном уровнях целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. "План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России", - заключили в кабмине.
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россия, правительство, киберпреступления
РОССИЯ, правительство, киберпреступления
Правительство утвердило концепцию противодействия киберпреступлениям
Правительство России утвердило концепцию противодействия киберпреступлениям
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство России утвердило концепцию государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий, сообщила пресс-служба правительства.
Среди ключевых целей документа - защита государства и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии, а также разработка правовых и технических мер противодействия таким правонарушениям и создание специальных подразделений для их расследования.
"Согласно документу, одной из важных частей государственной системы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям", - говорится в сообщении.
Там также указано, что концепцией предусматривается создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности.
"Еще одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Особое внимание в концепции уделено повышению уровня осведомленности граждан, в первую очередь пожилых, о методах мошенников и способах защиты от их действий", - подчеркивается в релизе кабмина.
Документ также предполагает утверждение на региональном и муниципальном уровнях целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. "План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России", - заключили в кабмине.
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