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Россиянам рассказали о новом законном способе заработка

Россиянам рассказали о новом законном способе заработка - 09.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о новом законном способе заработка

В 2024 году в России на фоне внешнего санкционного давления было принято важное решение о легализации криптовалют. Об этом пишет издание "Взгляд.ру". | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T09:24+0300

2025-01-09T09:24+0300

2025-01-09T09:34+0300

экономика

россия

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В 2024 году в России на фоне внешнего санкционного давления было принято важное решение о легализации криптовалют. Об этом пишет издание "Взгляд.ру".Так, отмечается, что ранее майнинг и реализация криптовалют находились вне правового поля. В то же время инвесторы покупали криптоактивы для арбитражных операций, а майнеры продавали или обменивали на доллары и евро.Позднее, по информации портала, в России начали появляться сервисы для объединения вычислительных мощностей в пулы. Это нужно было для повышения эффективности майнинга. Тем не менее, уточняется, то крупные майнинговые фермы, требующие значительных инвестиций, все еще не были легализованы.Банк России в течение длительного времени выступал против криптовалют, но основной причиной легализации стало обеспечение международных расчетов. Угроза вторичных санкций затронула даже дружественные банки.Для использования криптовалют в международных расчетах был принят закон № 223-ФЗ, подписанный 8 августа 2024 года. Этот закон внес изменения в ряд федеральных законодательных актов.Таким образом, криптовалюты стали законным инструментом получения дохода как для граждан, так и для государства.

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россия, рынок криптовалюты