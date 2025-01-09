https://1prime.ru/20250109/markirovka-854104195.html

В России предложили продлить эксперимент маркировки радиоэлектроники

В России предложили продлить эксперимент маркировки радиоэлектроники - 09.01.2025, ПРАЙМ

В России предложили продлить эксперимент маркировки радиоэлектроники

Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке радиоэлектроники до 31 мая 2026 года, а также добавить в него автомобильные компоненты, относящиеся... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T19:45+0300

2025-01-09T19:45+0300

2025-01-09T19:45+0300

экономика

минпромторг

маркировка

радиоэлектроника

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке радиоэлектроники до 31 мая 2026 года, а также добавить в него автомобильные компоненты, относящиеся к радиоэлектронной продукции, а также электронные устройства нагревания табака, сообщили в министерстве. Под электронными системами нагревания табака понимаются устройства, где табак нагревается до температуры в среднем 250-350 °C, например, IQOS. "Минпромторг России предлагает дополнить перечень видов радиоэлектронной продукции, включенных в эксперимент по маркировке, автомобильными компонентами, относящимися к радиоэлектронной продукции для автотранспортных средств, а также электронными системами доставки никотина и устройствами нагревания табака. Кроме того, будет продлен и срок проведения эксперимента – до 31 мая 2026 года", - говорится в сообщении. При этом цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них стартовала в России с 15 декабря 2022 года. В министерстве напомнили, что эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции проходит в России с 1 декабря 2023 года. Участие в эксперименте является добровольным. Коды маркировки на время эксперимента предоставляются участникам на безвозмездной основе. Оператором информационной системы эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий.

https://1prime.ru/20241212/videoigry-853524333.html

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минпромторг, маркировка, радиоэлектроника