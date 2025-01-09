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FT: Маск обсуждает с союзниками возможность смещения премьера Британии

FT: Маск обсуждает с союзниками возможность смещения премьера Британии - 09.01.2025, ПРАЙМ

FT: Маск обсуждает с союзниками возможность смещения премьера Британии

Американский предприниматель Илон Маск изучит смещение с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера до следующих выборов, которые должны состояться не... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T09:18+0300

2025-01-09T09:18+0300

2025-01-09T09:18+0300

политика

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илон маск

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск изучит смещение с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера до следующих выборов, которые должны состояться не позднее 15 августа 2029 года. Об этом говорится в материале издания Financial Times."Маск в частном порядке обсуждает с союзниками, как можно сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Британии до следующих всеобщих выборов", — отмечается в публикации газеты.Маск также ранее упомянул тему массовых изнасилований девочек бандами в Великобритании и подчеркнул, что Стармер скрывает эту проблему и что прокурорская служба не преследует нарушителей из-за возможных негативных последствий для Стармера, который ранее был ее главой.

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сша, великобритания, илон маск