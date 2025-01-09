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Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом
Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом - 09.01.2025, ПРАЙМ
Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом
Президент России Владимир Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия столкнулась за... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T16:23+0300
2025-01-09T16:27+0300
происшествия
россия
владимир путин
мазут
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия столкнулась за последние годы."Практически это (разлив мазута в Керченском проливе - ред.) один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", — сообщил глава государства в ходе встречи с членами кабмина.Президент подчеркнул необходимость начать основные работы по минимизации ущерба до повышения температуры воды в Черном море. Он отметил, что предложения по этому вопросу должны быть реализованы как можно активнее.Путин также отметил, что проблемы, связанные с ликвидацией разлива, очень серьезны, включая технические, финансовые и технологические аспекты.В настоящее время проводятся работы по ликвидации ЧС, включая мониторинг мазутных пятен, очистку акватории и пляжей. В Кубани также введен федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения местности. Там спасатели и волонтеры убирают загрязненный грунт, а специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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россия, владимир путин, мазут
Происшествия, РОССИЯ, Владимир Путин, МАЗУТ
16:23 09.01.2025 (обновлено: 16:27 09.01.2025)
 
Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом

Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом для России

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия столкнулась за последние годы.
"Практически это (разлив мазута в Керченском проливе - ред.) один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", — сообщил глава государства в ходе встречи с членами кабмина.
Президент подчеркнул необходимость начать основные работы по минимизации ущерба до повышения температуры воды в Черном море. Он отметил, что предложения по этому вопросу должны быть реализованы как можно активнее.
Путин также отметил, что проблемы, связанные с ликвидацией разлива, очень серьезны, включая технические, финансовые и технологические аспекты.
В настоящее время проводятся работы по ликвидации ЧС, включая мониторинг мазутных пятен, очистку акватории и пляжей. В Кубани также введен федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения местности. Там спасатели и волонтеры убирают загрязненный грунт, а специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
На побережье Севастополя обнаружили новые загрязненные мазутом участки
7 января, 20:32
 
ПроисшествияРОССИЯВладимир ПутинМАЗУТ
 
 
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