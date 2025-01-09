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Медведев прокомментировал желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Медведев прокомментировал желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию
Медведев прокомментировал желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию - 09.01.2025, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сомневается в том, что вновь избранный глава Белого лома Дональд Трамп сможет... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:06+0300
2025-01-09T10:12+0300
россия
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
гренландия
канада
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сомневается в том, что вновь избранный глава Белого лома Дональд Трамп сможет присоединить Канаду и Гренландию к США, а также переименовать Мексиканский залив. Эти идеи он охарактеризовал как исключительно проектные и совершенно нереальные.В своем сообщении в Telegram Медведев выразил сомнения по поводу того, насколько быстро Трамп сможет решить конфликт в Украине, отметив, что экономика США продолжает "развиваться своим чередом", а борьба с мигрантами не дает заметных результатов.Так, Медведев высказал мнение, что таким образом новый президент хочет переосмыслить мир и создать новую "трамповскую политическую карту". По его словам, подобные замыслы являются исключительно проектными и абсолютно фантастическими."Сначала гигантское приращение Америки: забираем эту деревенскую Канаду (а что, будет хороший огромный штат, тогда весь континент принадлежит янки) и заодно Гренландию у Дании (непонятно, что это, но земли там до фига). Переименование Мексиканского залива (неважно зачем, просто Америка старшая, а залив по какому-то недоразумению напоминает о латиносах)", - добавил он.Также он указал, что Трамп вступает в противостояние с британским премьером Кером Стармером и немецким канцлером Олафом Шольцем, используя в этом деле Илона Маска в соцсети X. По словам Медведев, цель этого проста, а затраты нулевые — показать, кто здесь хозяин.
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россия, сша, дмитрий медведев, дональд трамп, гренландия, канада
РОССИЯ, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Гренландия, КАНАДА
10:06 09.01.2025 (обновлено: 10:12 09.01.2025)
 
Медведев прокомментировал желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию

Медведев усомнился, что Трампу удастся присоединить Канаду и Гренландию к США

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сомневается в том, что вновь избранный глава Белого лома Дональд Трамп сможет присоединить Канаду и Гренландию к США, а также переименовать Мексиканский залив. Эти идеи он охарактеризовал как исключительно проектные и совершенно нереальные.

В своем сообщении в Telegram Медведев выразил сомнения по поводу того, насколько быстро Трамп сможет решить конфликт в Украине, отметив, что экономика США продолжает "развиваться своим чередом", а борьба с мигрантами не дает заметных результатов.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа по решению конфликта на Украине
09:50
Так, Медведев высказал мнение, что таким образом новый президент хочет переосмыслить мир и создать новую "трамповскую политическую карту". По его словам, подобные замыслы являются исключительно проектными и абсолютно фантастическими.
"Сначала гигантское приращение Америки: забираем эту деревенскую Канаду (а что, будет хороший огромный штат, тогда весь континент принадлежит янки) и заодно Гренландию у Дании (непонятно, что это, но земли там до фига). Переименование Мексиканского залива (неважно зачем, просто Америка старшая, а залив по какому-то недоразумению напоминает о латиносах)", - добавил он.
Также он указал, что Трамп вступает в противостояние с британским премьером Кером Стармером и немецким канцлером Олафом Шольцем, используя в этом деле Илона Маска в соцсети X. По словам Медведев, цель этого проста, а затраты нулевые — показать, кто здесь хозяин.
 
РОССИЯСШАДмитрий МедведевДональд ТрампГренландияКАНАДА
 
 
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