https://1prime.ru/20250109/medvedev--854089091.html

Медведев прокомментировал желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию

Медведев прокомментировал желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию - 09.01.2025, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сомневается в том, что вновь избранный глава Белого лома Дональд Трамп сможет... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T10:06+0300

2025-01-09T10:06+0300

2025-01-09T10:12+0300

россия

сша

дмитрий медведев

дональд трамп

гренландия

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сомневается в том, что вновь избранный глава Белого лома Дональд Трамп сможет присоединить Канаду и Гренландию к США, а также переименовать Мексиканский залив. Эти идеи он охарактеризовал как исключительно проектные и совершенно нереальные.В своем сообщении в Telegram Медведев выразил сомнения по поводу того, насколько быстро Трамп сможет решить конфликт в Украине, отметив, что экономика США продолжает "развиваться своим чередом", а борьба с мигрантами не дает заметных результатов.Так, Медведев высказал мнение, что таким образом новый президент хочет переосмыслить мир и создать новую "трамповскую политическую карту". По его словам, подобные замыслы являются исключительно проектными и абсолютно фантастическими."Сначала гигантское приращение Америки: забираем эту деревенскую Канаду (а что, будет хороший огромный штат, тогда весь континент принадлежит янки) и заодно Гренландию у Дании (непонятно, что это, но земли там до фига). Переименование Мексиканского залива (неважно зачем, просто Америка старшая, а залив по какому-то недоразумению напоминает о латиносах)", - добавил он.Также он указал, что Трамп вступает в противостояние с британским премьером Кером Стармером и немецким канцлером Олафом Шольцем, используя в этом деле Илона Маска в соцсети X. По словам Медведев, цель этого проста, а затраты нулевые — показать, кто здесь хозяин.

https://1prime.ru/20250109/medvedev-854088705.html

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гренландия

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россия, сша, дмитрий медведев, дональд трамп, гренландия, канада