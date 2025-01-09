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Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа по решению конфликта на Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа по решению конфликта на Украине
Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа по решению конфликта на Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа по решению конфликта на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал сомнения относительно быстрых успехов новоизбранного президента США Дональда... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T09:50+0300
2025-01-09T09:50+0300
политика
россия
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал сомнения относительно быстрых успехов новоизбранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", — отметил политик.По словам Медведева, Трамп стремится изменить политическую географию, создавая новую "трамповскую" реальность.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, сша, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Медведев
09:50 09.01.2025
 
Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа по решению конфликта на Украине

Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа по решению украинского конфликта

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал сомнения относительно быстрых успехов новоизбранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта. Об этом он написал в своем канале в Telegram.
"Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", — отметил политик.
По словам Медведева, Трамп стремится изменить политическую географию, создавая новую "трамповскую" реальность.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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