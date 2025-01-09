https://1prime.ru/20250109/medvedev-854088705.html

Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа по решению конфликта на Украине

Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа по решению конфликта на Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ

Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа по решению конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал сомнения относительно быстрых успехов новоизбранного президента США Дональда... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T09:50+0300

2025-01-09T09:50+0300

2025-01-09T09:50+0300

политика

россия

сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал сомнения относительно быстрых успехов новоизбранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", — отметил политик.По словам Медведева, Трамп стремится изменить политическую географию, создавая новую "трамповскую" реальность.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

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россия, сша, дмитрий медведев