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Суд обозначил дату слушания иска "дочки" РЖД к Минфину - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Суд обозначил дату слушания иска "дочки" РЖД к Минфину
Суд обозначил дату слушания иска "дочки" РЖД к Минфину - 09.01.2025, ПРАЙМ
Суд обозначил дату слушания иска "дочки" РЖД к Минфину
Арбитражный суд Москвы назначил на 20 марта предварительные слушания по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:46+0300
2025-01-09T10:46+0300
россия
минфин
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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 марта предварительные слушания по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, к министерству финансов РФ о взыскании около 2,4 миллиарда рублей, говорится в опубликованном определении суда. Иск поступил в суд 23 декабря. Третьим лицом к делу привлечено Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся, однако подобные крупные иски ФПК к Минфину связаны, как правило, с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором. В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан". Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
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россия, минфин, ржд
РОССИЯ, Минфин, РЖД
10:46 09.01.2025
 
Суд обозначил дату слушания иска "дочки" РЖД к Минфину

Суд начнет слушать в марте иск "дочки" РЖД к Минфину РФ на 2,4 млрд руб

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 марта предварительные слушания по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, к министерству финансов РФ о взыскании около 2,4 миллиарда рублей, говорится в опубликованном определении суда.
Иск поступил в суд 23 декабря. Третьим лицом к делу привлечено Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).
Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся, однако подобные крупные иски ФПК к Минфину связаны, как правило, с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором.
В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан".
Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
Судейский молоток
Пассажирская "дочка" РЖД предъявила иск Минфину
28 декабря 2024, 12:17
 
РОССИЯМинфинРЖД
 
 
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