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ЦБ выпустит в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

ЦБ выпустит в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" - 09.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ выпустит в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

Банк России в пятницу выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную - номиналом 3 рубля, золотую - 50 рублей, сообщает... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T11:26+0300

2025-01-09T11:26+0300

2025-01-09T11:26+0300

банк россии

монета

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Банк России в пятницу выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную - номиналом 3 рубля, золотую - 50 рублей, сообщает регулятор. "Банк России 10 января 2025 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0178); золотую номиналом 50 рублей (каталожный № 5216-0060)" - говорится в сообщении ЦБ. Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба - 999) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров, золотая, номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 грамма, или четверть тройской унции, проба - 999), имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет рифленая. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", "50 рублей", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж монет - до 500 тысяч экземпляров каждая, монеты изготовлены качеством "анциркулейтед", уточняет также регулятор.

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