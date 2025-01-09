Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги" - 09.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250109/moshenniki-854096713.html
Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги"
Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги" - 09.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги"
Аферисты притворяются представителями оператора сотовой связи, убеждают продлить старый договор и получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", после чего | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T14:40+0300
2025-01-09T14:40+0300
мошенничество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аферисты притворяются представителями оператора сотовой связи, убеждают продлить старый договор и получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", после чего в ход идут обычные уловки о "безопасном" счете, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Мошенники притворяются операторами связи и обзванивают граждан, убеждая, что нужно продлить старый договор. После этого на номер абонента приходит смс с кодом, благодаря которому аферисты получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", - рассказал собеседник агентства. После этого жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта. Под предлогом сохранности средств доверчивых граждан уверяют перевести деньги на якобы безопасный счет. Для другой схемы, по словам собеседника, мошенники используют старый телефонный номер абонента, чтобы восстановить аккаунт и оформить кредиты и микрозаймы. Сотовые операторы много раз предупреждали людей, что действующие договора с физлицами не требуют продления.
https://1prime.ru/20241213/golosovanie-853551029.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_292a35fc0f750b854e3c3d664af7624a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Мошенничество, РОССИЯ
14:40 09.01.2025
 
Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги"

В РФ предупредили об афере с "продлением" договора связи для взлома "Госуслуг"

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуг
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аферисты притворяются представителями оператора сотовой связи, убеждают продлить старый договор и получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", после чего в ход идут обычные уловки о "безопасном" счете, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Мошенники притворяются операторами связи и обзванивают граждан, убеждая, что нужно продлить старый договор. После этого на номер абонента приходит смс с кодом, благодаря которому аферисты получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", - рассказал собеседник агентства.
Строящиеся дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Путин подписал закон о голосовании собственников жилья через "Госуслуги"
13 декабря 2024, 14:27
После этого жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта. Под предлогом сохранности средств доверчивых граждан уверяют перевести деньги на якобы безопасный счет.
Для другой схемы, по словам собеседника, мошенники используют старый телефонный номер абонента, чтобы восстановить аккаунт и оформить кредиты и микрозаймы.
Сотовые операторы много раз предупреждали людей, что действующие договора с физлицами не требуют продления.
 
МошенничествоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала