https://1prime.ru/20250109/moshenniki-854096713.html

Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги"

Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги" - 09.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги"

Аферисты притворяются представителями оператора сотовой связи, убеждают продлить старый договор и получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", после чего | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T14:40+0300

2025-01-09T14:40+0300

2025-01-09T14:40+0300

мошенничество

россия

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аферисты притворяются представителями оператора сотовой связи, убеждают продлить старый договор и получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", после чего в ход идут обычные уловки о "безопасном" счете, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Мошенники притворяются операторами связи и обзванивают граждан, убеждая, что нужно продлить старый договор. После этого на номер абонента приходит смс с кодом, благодаря которому аферисты получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", - рассказал собеседник агентства. После этого жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта. Под предлогом сохранности средств доверчивых граждан уверяют перевести деньги на якобы безопасный счет. Для другой схемы, по словам собеседника, мошенники используют старый телефонный номер абонента, чтобы восстановить аккаунт и оформить кредиты и микрозаймы. Сотовые операторы много раз предупреждали людей, что действующие договора с физлицами не требуют продления.

https://1prime.ru/20241213/golosovanie-853551029.html

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