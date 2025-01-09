https://1prime.ru/20250109/moshenniki-854096713.html
Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги"
Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги" - 09.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги"
Аферисты притворяются представителями оператора сотовой связи, убеждают продлить старый договор и получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", после чего | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T14:40+0300
2025-01-09T14:40+0300
2025-01-09T14:40+0300
мошенничество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аферисты притворяются представителями оператора сотовой связи, убеждают продлить старый договор и получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", после чего в ход идут обычные уловки о "безопасном" счете, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Мошенники притворяются операторами связи и обзванивают граждан, убеждая, что нужно продлить старый договор. После этого на номер абонента приходит смс с кодом, благодаря которому аферисты получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", - рассказал собеседник агентства. После этого жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта. Под предлогом сохранности средств доверчивых граждан уверяют перевести деньги на якобы безопасный счет. Для другой схемы, по словам собеседника, мошенники используют старый телефонный номер абонента, чтобы восстановить аккаунт и оформить кредиты и микрозаймы. Сотовые операторы много раз предупреждали людей, что действующие договора с физлицами не требуют продления.
https://1prime.ru/20241213/golosovanie-853551029.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_292a35fc0f750b854e3c3d664af7624a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги"
В РФ предупредили об афере с "продлением" договора связи для взлома "Госуслуг"
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аферисты притворяются представителями оператора сотовой связи, убеждают продлить старый договор и получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", после чего в ход идут обычные уловки о "безопасном" счете, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Мошенники притворяются операторами связи и обзванивают граждан, убеждая, что нужно продлить старый договор. После этого на номер абонента приходит смс с кодом, благодаря которому аферисты получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", - рассказал собеседник агентства.
Путин подписал закон о голосовании собственников жилья через "Госуслуги"
После этого жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта. Под предлогом сохранности средств доверчивых граждан уверяют перевести деньги на якобы безопасный счет.
Для другой схемы, по словам собеседника, мошенники используют старый телефонный номер абонента, чтобы восстановить аккаунт и оформить кредиты и микрозаймы.
Сотовые операторы много раз предупреждали людей, что действующие договора с физлицами не требуют продления.