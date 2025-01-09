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"Не дотягивает". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России - 09.01.2025, ПРАЙМ
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"Не дотягивает". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России
"Не дотягивает". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России - 09.01.2025, ПРАЙМ
"Не дотягивает". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России
НАТО не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России. Об этом говорится в материале газеты Financial Times. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T09:23+0300
2025-01-09T09:23+0300
политика
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. НАТО не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России. Об этом говорится в материале газеты Financial Times."Военные стратеги НАТО считают, что альянс примерно на треть недотягивает до того уровня, который необходим для эффективного сдерживания России", — заметили авторы материала.В газете отметили, что альянс испытывает недостаток в системах ПВО, логистике, боеприпасах и безопасной связи.В последние годы Россия отмечает увеличенную активность НАТО у своих западных границ, альянс расширяет инициативы и считает это "сдерживанием российской агрессии". Министерство иностранных дел России заявило, что Москва открыта к диалогу с НАТО на взаимовыгодных условиях, однако Запад должен отказаться от милитаризации континента.
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россия, нато, блок
Политика, РОССИЯ, НАТО, блок
09:23 09.01.2025
 
"Не дотягивает". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России

FT: НАТО не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. НАТО не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.
"Военные стратеги НАТО считают, что альянс примерно на треть недотягивает до того уровня, который необходим для эффективного сдерживания России", — заметили авторы материала.
В газете отметили, что альянс испытывает недостаток в системах ПВО, логистике, боеприпасах и безопасной связи.
В последние годы Россия отмечает увеличенную активность НАТО у своих западных границ, альянс расширяет инициативы и считает это "сдерживанием российской агрессии". Министерство иностранных дел России заявило, что Москва открыта к диалогу с НАТО на взаимовыгодных условиях, однако Запад должен отказаться от милитаризации континента.
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