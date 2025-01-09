https://1prime.ru/20250109/nato-854096329.html
На Украине призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО
На Украине призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО - 09.01.2025, ПРАЙМ
На Украине призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, высказал мнение о необходимости изменения конституции | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T14:16+0300
2025-01-09T14:16+0300
2025-01-09T14:16+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, высказал мнение о необходимости изменения конституции Украины, исключив из нее пункт о стремлении к НАТО, который он считает причиной текущего конфликта с Россией. Так, он отметил, что сейчас самое время вынести на обсуждение в парламент это, так как упоминание Североатлантического альянса в конституции был ошибкой. По его словам, ответственность за это несут экс-президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, который продолжил использовать этот повод для провокации конфликта.В феврале 2019 года в конституцию Украины была внесена формулировка о европейской и евроатлантической интеграции, в которой среди целей страны указано стремление к получению полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
https://1prime.ru/20250109/zelenskiy-854092851.html
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россия, украина, нато
На Украине призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО
Депутат Рады Дубинский призвал убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, высказал мнение о необходимости изменения конституции Украины, исключив из нее пункт о стремлении к НАТО, который он считает причиной текущего конфликта с Россией.
Так, он отметил, что сейчас самое время вынести на обсуждение в парламент это, так как упоминание Североатлантического альянса в конституции был ошибкой. По его словам, ответственность за это несут экс-президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, который продолжил использовать этот повод для провокации конфликта.
В феврале 2019 года в конституцию Украины была внесена формулировка о европейской и евроатлантической интеграции, в которой среди целей страны указано стремление к получению полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
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