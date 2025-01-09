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"Имеет право". В США сделали неожиданное заявление об Украине и НАТО
"Имеет право". В США сделали неожиданное заявление об Украине и НАТО - 09.01.2025, ПРАЙМ
"Имеет право". В США сделали неожиданное заявление об Украине и НАТО
Соединенные Штаты в лице государственного секретаря Энтони Блинкена необходимо прекратить поддерживать стремление Украины стать членом НАТО. Такое мнение в... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T23:29+0300
2025-01-09T23:29+0300
2025-01-09T23:35+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в лице государственного секретаря Энтони Блинкена необходимо прекратить поддерживать стремление Украины стать членом НАТО. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал офицер разведки США в отставке Тони Шаффер .Он возмущенно заявил: "Прекратите нести эту натовскую чепуху! <…> Вступление Украины в НАТО никому не принесет никакой выгоды!"При этом Шаффер подчеркнул, что поддержка Киева в вопросе вступления в Североатлантический альянс разрушительна, а Российская Федерация имеет право на свою собственную сферу влияния.
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украина, нато, экспертное мнение
Политика, УКРАИНА, НАТО, экспертное мнение
"Имеет право". В США сделали неожиданное заявление об Украине и НАТО
Экс-разведчик США Шаффер: Россия имеет право на собственную сферу влияния