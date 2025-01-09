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На новый нацпроект в сфере ЖКХ направят 4,5 триллиона рублей

На новый нацпроект в сфере ЖКХ направят 4,5 триллиона рублей - 09.01.2025, ПРАЙМ

На новый нацпроект в сфере ЖКХ направят 4,5 триллиона рублей

Президент России Владимир Путин поручил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину проконтролировать модернизацию объектов... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T16:10+0300

2025-01-09T16:10+0300

2025-01-09T16:10+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину проконтролировать модернизацию объектов питьевого водоснабжения в Российской Федерации."Пожалуйста, прошу вас держать это (вопросы модернизации объектов питьевого водоснабжения в РФ - ред.) на особом контроле. Мы знаем, что в некоторых регионах страны вопрос с питьевым водоснабжением является особенно острым", — подчеркнул глава государства.Кроме того, на новый федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года будет выделено 4,5 триллиона рублей. Президент подчеркнул, что вся работа над национальными проектами России должна быть нацелена на достижение реальных результатов.

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россия, владимир путин