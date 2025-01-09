Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На новый нацпроект в сфере ЖКХ направят 4,5 триллиона рублей - 09.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250109/natsproekt-854098575.html
На новый нацпроект в сфере ЖКХ направят 4,5 триллиона рублей
На новый нацпроект в сфере ЖКХ направят 4,5 триллиона рублей - 09.01.2025, ПРАЙМ
На новый нацпроект в сфере ЖКХ направят 4,5 триллиона рублей
Президент России Владимир Путин поручил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину проконтролировать модернизацию объектов... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T16:10+0300
2025-01-09T16:10+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_652d69cce41a4d9684f177b374ac7b0e.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину проконтролировать модернизацию объектов питьевого водоснабжения в Российской Федерации."Пожалуйста, прошу вас держать это (вопросы модернизации объектов питьевого водоснабжения в РФ - ред.) на особом контроле. Мы знаем, что в некоторых регионах страны вопрос с питьевым водоснабжением является особенно острым", — подчеркнул глава государства.Кроме того, на новый федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года будет выделено 4,5 триллиона рублей. Президент подчеркнул, что вся работа над национальными проектами России должна быть нацелена на достижение реальных результатов.
https://1prime.ru/20241231/putin-853979858.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_134e4518b1d819f975c2dcb06c1b01bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
16:10 09.01.2025
 
На новый нацпроект в сфере ЖКХ направят 4,5 триллиона рублей

Путин попросил Файзуллина держать на контроле вопросы с питьевым водоснабжением

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину проконтролировать модернизацию объектов питьевого водоснабжения в Российской Федерации.
"Пожалуйста, прошу вас держать это (вопросы модернизации объектов питьевого водоснабжения в РФ - ред.) на особом контроле. Мы знаем, что в некоторых регионах страны вопрос с питьевым водоснабжением является особенно острым", — подчеркнул глава государства.
Кроме того, на новый федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года будет выделено 4,5 триллиона рублей. Президент подчеркнул, что вся работа над национальными проектами России должна быть нацелена на достижение реальных результатов.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
31 декабря 2024, 13:23
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала