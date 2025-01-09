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Новак назвал объемы финансирования новых нацпроектов

Новак назвал объемы финансирования новых нацпроектов - 09.01.2025, ПРАЙМ

Новак назвал объемы финансирования новых нацпроектов

Объем финансирования новых национальных проектов в России в течение шести лет составит более 57 триллионов рублей, из них 40 триллионов - это средства из... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T17:05+0300

2025-01-09T17:05+0300

2025-01-09T17:07+0300

экономика

александр новак

финансирование

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Объем финансирования новых национальных проектов в России в течение шести лет составит более 57 триллионов рублей, из них 40 триллионов - это средства из федерального бюджета, а 13 триллионов - из внебюджетных источников, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Правительством совместно с профильными комиссиями госсовета, экспертным сообществом, бизнесом завершена работа по подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года... Общий объем финансирования новых национальных проектов на всю шестилетку составит более 57 триллионов рублей, из которых свыше 40 триллионов - средства федерального бюджета, более 13 триллионов рублей - это внебюджетные средства", - сказал Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Вице-премьер отметил, что президиумом совета по стратегическому развитию и национальным проектам 20 декабря были утверждены паспорта всех 19 проектов национального развития, среди которых восемь проектов технологического лидерства. "Все необходимые показатели и результаты в паспортах национальных проектов декомпозированы на субъекты Российской Федерации, финансирование до регионов доведено в полном объеме. Так, только на 2025 год регионам предоставлено порядка одного триллиона рублей из федерального бюджета. Заключены все необходимые финансовые соглашения - всего 3718", - добавил он. Новак рассказал, что по итогам декабрьского заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам в ряд нацпроектов были внесены корректировки. В частности, по его словам, в составе национального проекта "Экологическое благополучие" выделен отдельный федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", направленный на повышение эффективности использования сырья, вовлечение в оборот вторичных ресурсов в сфере строительства и производства строительных материалов. Также особое внимание уделено поддержке регионов Дальнего Востока и Арктики, и в нацпроекты включены мероприятия мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов. "Еще один вопрос – это нацеленность нацпроектов на поддержку семей с детьми… В частности, в национальном проекте "Туризм" в рамках программы льготного кредитования предусмотрены требования к инвестиционным проектам в части наличия семейных номеров. В национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" также включены мероприятия, направленные на формирование долгосрочных сбережений граждан. В национальном проекте "Транспорт" при строительстве аэровокзальных комплексов обязательно будут предусматриваться комнаты матери и ребенка", - рассказал Новак. Он также сообщил, что министерство транспорта, исходя из фактически достигнутых в 2024 году показателей, пересмотрело плановые значения в части авиационной подвижности - планы на ближайшую трехлетку увеличены в среднем на 7%. О запуске новых национальных проектов президент РФ объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. Новые нацпроекты запущены с 1 января 2025 года. Их результаты, как подчеркивал Путин, будут оцениваться не по количеству мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как "достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения".

https://1prime.ru/20241231/putin-853979858.html

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александр новак, финансирование