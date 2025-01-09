Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак назвал объемы финансирования новых нацпроектов - 09.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250109/natsproekty-854099957.html
Новак назвал объемы финансирования новых нацпроектов
Новак назвал объемы финансирования новых нацпроектов - 09.01.2025, ПРАЙМ
Новак назвал объемы финансирования новых нацпроектов
Объем финансирования новых национальных проектов в России в течение шести лет составит более 57 триллионов рублей, из них 40 триллионов - это средства из... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T17:05+0300
2025-01-09T17:07+0300
экономика
александр новак
финансирование
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/44/842334477_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_a2cbdeaede5fd9e22b964869f951b85f.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Объем финансирования новых национальных проектов в России в течение шести лет составит более 57 триллионов рублей, из них 40 триллионов - это средства из федерального бюджета, а 13 триллионов - из внебюджетных источников, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Правительством совместно с профильными комиссиями госсовета, экспертным сообществом, бизнесом завершена работа по подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года... Общий объем финансирования новых национальных проектов на всю шестилетку составит более 57 триллионов рублей, из которых свыше 40 триллионов - средства федерального бюджета, более 13 триллионов рублей - это внебюджетные средства", - сказал Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Вице-премьер отметил, что президиумом совета по стратегическому развитию и национальным проектам 20 декабря были утверждены паспорта всех 19 проектов национального развития, среди которых восемь проектов технологического лидерства. "Все необходимые показатели и результаты в паспортах национальных проектов декомпозированы на субъекты Российской Федерации, финансирование до регионов доведено в полном объеме. Так, только на 2025 год регионам предоставлено порядка одного триллиона рублей из федерального бюджета. Заключены все необходимые финансовые соглашения - всего 3718", - добавил он. Новак рассказал, что по итогам декабрьского заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам в ряд нацпроектов были внесены корректировки. В частности, по его словам, в составе национального проекта "Экологическое благополучие" выделен отдельный федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", направленный на повышение эффективности использования сырья, вовлечение в оборот вторичных ресурсов в сфере строительства и производства строительных материалов. Также особое внимание уделено поддержке регионов Дальнего Востока и Арктики, и в нацпроекты включены мероприятия мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов. "Еще один вопрос – это нацеленность нацпроектов на поддержку семей с детьми… В частности, в национальном проекте "Туризм" в рамках программы льготного кредитования предусмотрены требования к инвестиционным проектам в части наличия семейных номеров. В национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" также включены мероприятия, направленные на формирование долгосрочных сбережений граждан. В национальном проекте "Транспорт" при строительстве аэровокзальных комплексов обязательно будут предусматриваться комнаты матери и ребенка", - рассказал Новак. Он также сообщил, что министерство транспорта, исходя из фактически достигнутых в 2024 году показателей, пересмотрело плановые значения в части авиационной подвижности - планы на ближайшую трехлетку увеличены в среднем на 7%. О запуске новых национальных проектов президент РФ объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. Новые нацпроекты запущены с 1 января 2025 года. Их результаты, как подчеркивал Путин, будут оцениваться не по количеству мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как "достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения".
https://1prime.ru/20241231/putin-853979858.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/44/842334477_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f0e8692a64186ac58e749ed1da931cb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр новак, финансирование
Экономика, Александр Новак, финансирование
17:05 09.01.2025 (обновлено: 17:07 09.01.2025)
 
Новак назвал объемы финансирования новых нацпроектов

Новак: объем финансирования новых нацпроектов на 6 лет составит 57 трлн руб

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Объем финансирования новых национальных проектов в России в течение шести лет составит более 57 триллионов рублей, из них 40 триллионов - это средства из федерального бюджета, а 13 триллионов - из внебюджетных источников, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Правительством совместно с профильными комиссиями госсовета, экспертным сообществом, бизнесом завершена работа по подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года... Общий объем финансирования новых национальных проектов на всю шестилетку составит более 57 триллионов рублей, из которых свыше 40 триллионов - средства федерального бюджета, более 13 триллионов рублей - это внебюджетные средства", - сказал Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Вице-премьер отметил, что президиумом совета по стратегическому развитию и национальным проектам 20 декабря были утверждены паспорта всех 19 проектов национального развития, среди которых восемь проектов технологического лидерства.
"Все необходимые показатели и результаты в паспортах национальных проектов декомпозированы на субъекты Российской Федерации, финансирование до регионов доведено в полном объеме. Так, только на 2025 год регионам предоставлено порядка одного триллиона рублей из федерального бюджета. Заключены все необходимые финансовые соглашения - всего 3718", - добавил он.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
31 декабря 2024, 13:23
Новак рассказал, что по итогам декабрьского заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам в ряд нацпроектов были внесены корректировки.
В частности, по его словам, в составе национального проекта "Экологическое благополучие" выделен отдельный федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", направленный на повышение эффективности использования сырья, вовлечение в оборот вторичных ресурсов в сфере строительства и производства строительных материалов. Также особое внимание уделено поддержке регионов Дальнего Востока и Арктики, и в нацпроекты включены мероприятия мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов.
"Еще один вопрос – это нацеленность нацпроектов на поддержку семей с детьми… В частности, в национальном проекте "Туризм" в рамках программы льготного кредитования предусмотрены требования к инвестиционным проектам в части наличия семейных номеров. В национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" также включены мероприятия, направленные на формирование долгосрочных сбережений граждан. В национальном проекте "Транспорт" при строительстве аэровокзальных комплексов обязательно будут предусматриваться комнаты матери и ребенка", - рассказал Новак.
Он также сообщил, что министерство транспорта, исходя из фактически достигнутых в 2024 году показателей, пересмотрело плановые значения в части авиационной подвижности - планы на ближайшую трехлетку увеличены в среднем на 7%.
О запуске новых национальных проектов президент РФ объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года.
Новые нацпроекты запущены с 1 января 2025 года. Их результаты, как подчеркивал Путин, будут оцениваться не по количеству мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как "достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения".
 
ЭкономикаАлександр Новакфинансирование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала