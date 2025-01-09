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"Транснефть" расширила нефтепровод к порту Приморск раньше срока

"Транснефть" расширила нефтепровод к порту Приморск раньше срока - 09.01.2025, ПРАЙМ

"Транснефть" расширила нефтепровод к порту Приморск раньше срока

"Транснефть" расширила нефтепровод в направлении крупнейшего северо-западного порта Приморск на год раньше срока, сообщил президент компании Николай Токарев. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T21:08+0300

2025-01-09T21:08+0300

2025-01-09T21:09+0300

экономика

транснефть

нефтепровод

приморский край

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. "Транснефть" расширила нефтепровод в направлении крупнейшего северо-западного порта Приморск на год раньше срока, сообщил президент компании Николай Токарев. "Успешно продолжается выполнение инвестиционной программы. На год раньше срока завершен проект по расширению нефтепровода в направлении порта Приморск. Динамичными темпами реализуется проект увеличения пропускной способности в направлении порта Новороссийск. Ведется расширение трубопроводной системы ВСТО и увеличение емкости резервуарных парков", - приведены слова Токарева в корпоративном журнале "Транснефти". При этом перевалка нефти через дальневосточный порт Козьмино по итогам 2024 года превысит перевалку Приморска, говорится в журнале. "По словам вице-президента ПАО "Транснефть" Сергея Андронова, в этом году порт Козьмино впервые превысит объемы перевалки нефти крупнейшего на северо-западе порта Приморск. Всего за 15 лет объемы отгрузки через восточный терминал "Транснефти" выросли почти втрое. От его причалов отошло порядка 4,5 тысячи танкеров", - написано в статье. "Транснефть" в последние два года оптимизировала процессе обработки судов, что позволило ускорить работу и увеличить на треть объемы перевалки. Также компания выстроила взаимодействие с государственными, портовыми и таможенными службами, благодаря чему удалось еще сократить время обслуживания танкеров. "Под увеличивающиеся объемы нефти развивается и резервуарный парк порта (Козьмино - ред.). В течение двух лет будут введены в эксплуатацию дополнительные три резервуара-пятидесятитысячника, два из которых - осенью 2025 года, через год - третий", - говорится в журнале. "Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2023 года отгрузки нефти через порт Новороссийск выросли на 3,1%, до 30 миллионов тонн, через Приморск - на 6,5%, до 44,4 миллиона тонн, через Усть-Лугу - на 9%, до 34 миллиона тонн, Козьмино - на 9,4%, до 42,8 миллиона тонн.

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приморский край

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транснефть, нефтепровод, приморский край