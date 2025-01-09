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Аналитики подсчитали, на сколько подорожали новостройки в России за год

Аналитики подсчитали, на сколько подорожали новостройки в России за год - 09.01.2025, ПРАЙМ

Аналитики подсчитали, на сколько подорожали новостройки в России за год

Новостройки в крупных городах России подорожали в 2024 году на 10% - в среднем до 155 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики "Циана". | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T12:09+0300

2025-01-09T12:09+0300

2025-01-09T12:09+0300

россия

недвижимость

новостройки

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Новостройки в крупных городах России подорожали в 2024 году на 10% - в среднем до 155 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики "Циана". Специалисты компании проанализировали средние цены предложения в 35 городах с населением более 500 тысяч человек, не учитывая объявления в жилых комплексах премиальных сегментов. "Новостройки в 2024 году подорожали на уровне инфляции. Цены выросли на 10%. Завершение льготной ипотеки, последующее снижение активности и рост числа скидок от девелоперов не привели ни к снижению, ни даже к остановке роста цен", - говорится в сообщении. По данным "Циана", заметный рост (более 20%) отмечен лишь в семи городах: "квадрат" в новостройках Томска подорожал на 31%, в Самаре на 27%, в Уфе, Тольятти, Севастополе, Ижевске и Кемерове на 21-24%. Это города, где год назад были одни из самых низких цен. В более дорогих локациях рост был меньше. Есть и города, где средние цены предложения на 2-4% ниже, чем год назад: это Хабаровск, Новокузнецк, Набережные Челны, Махачкала, Краснодар и Оренбург. Как отмечается в нем, скидки остаются точечным инструментом и их размер невелик, так как девелоперы не готовы к массовому снижению цен. В последнем квартале года, по наблюдениям компании, подросла активность покупателей на рынке относительно минимумов августа, что позволило застройщикам вернуться к индексации цен. Кроме того, на рынок выходит мало новых проектов, предложение медленнее пополняется дешевыми лотами - проектами на этапе котлована. По-прежнему растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования. При этом аналитики "Циана" отмечают ценовую стагнацию на рынке вторичного жилья. Рост цен на вторичке в крупных городах в 2024 году был ниже официальной инфляции (+7%). Стоимость жилья составила 131 тысячу рублей за квадратный метр. Между городами различия в динамике не такие сильные, как на рынке новостроек. Максимальный рост зафиксирован в Барнауле и Нижнем Новгороде (+13%), Набережных Челнах и Оренбурге (+12%). Как отмечают в "Циане", здесь уже нет такой зависимости динамики роста от изначального уровня цен в городе как на рынке новостроек - в лидерах оказались как локации со сравнительно низкой стоимостью квадратного метра, так и наиболее дорогие города. Отрицательная динамика зафиксирована в трех городах - Новокузнецке, Владивостоке и Кемерове, но и в этом случае речь больше идет о стагнации (снижение не превышает 1%), подчеркивается в сообщении. "Эффект высокой базы, заградительные ипотечные ставки и распространение скидок могли бы привести к снижению цен предложения, но пока что массовой корректировки нет. Отрицательная динамика фиксируется в отдельных локациях, общий же тренд - очень маленький рост. На рынок перешли часть покупателей из новостроек, а также реализовался отложенный спрос последних лет, когда разница в ипотечных условиях снижала интерес к готовому жилью", - говорится в нем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, новостройки