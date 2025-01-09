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Рютте хочет убедить Вашингтон облегчить Европе доступ к рынку оружия США
Рютте хочет убедить Вашингтон облегчить Европе доступ к рынку оружия США - 09.01.2025, ПРАЙМ
Рютте хочет убедить Вашингтон облегчить Европе доступ к рынку оружия США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет убедить Соединенные Штаты предоставить европейским партнерам более легкий доступ к системам вооружения американской... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:58+0300
2025-01-09T10:58+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет убедить Соединенные Штаты предоставить европейским партнерам более легкий доступ к системам вооружения американской оборонной промышленности, следует из его интервью агентству DPA. По словам Рютте, которые приводит агентство, расходы европейских союзников США на такие заказы уже сегодня составляют сотни миллиардов долларов, но они могли бы стать еще больше, "если бы оборонная промышленность США была либерализована и стала более открытой, и не нужно было бы добиваться одобрения Конгресса, Пентагона и Белого дома". В качестве примера Рютте привел системы противоракетной обороны типа Patriot, которые пользуются большим спросом среди европейцев. "Они стоят два миллиарда за штуку. Это огромные деньги для США и для экономики США", - сказал Рютте. При этом сейчас требуется очень много времени, чтобы поставить системы Patriot в Европу, подчеркнул генсек НАТО. В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Тогда Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.
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нато, сша, марк рютте
Вооружения, НАТО, США, Марк Рютте
Рютте хочет убедить Вашингтон облегчить Европе доступ к рынку оружия США
DPA: генсек НАТО хочет убедить Вашингтон облегчить ЕС доступ к рынку оружия США
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет убедить Соединенные Штаты предоставить европейским партнерам более легкий доступ к системам вооружения американской оборонной промышленности, следует из его интервью агентству DPA.
По словам Рютте, которые приводит агентство, расходы европейских союзников США на такие заказы уже сегодня составляют сотни миллиардов долларов, но они могли бы стать еще больше, "если бы оборонная промышленность США была либерализована и стала более открытой, и не нужно было бы добиваться одобрения Конгресса, Пентагона и Белого дома".
В качестве примера Рютте привел системы противоракетной обороны типа Patriot, которые пользуются большим спросом среди европейцев.
"Они стоят два миллиарда за штуку. Это огромные деньги для США и для экономики США", - сказал Рютте. При этом сейчас требуется очень много времени, чтобы поставить системы Patriot в Европу, подчеркнул генсек НАТО.
В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Тогда Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.
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