https://1prime.ru/20250109/oruzhie-854095557.html

Чиновник США признал, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли Украине

Чиновник США признал, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ

Чиновник США признал, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли Украине

Большая часть обещанного оружия со стороны США уже поставлена Украине, но это не принесло значительных успехов ВСУ, заявил американский чиновник в комментариях... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T13:41+0300

2025-01-09T13:41+0300

2025-01-09T13:41+0300

вооружения

сша

украина

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Большая часть обещанного оружия со стороны США уже поставлена Украине, но это не принесло значительных успехов ВСУ, заявил американский чиновник в комментариях агентству Reuters."Большая часть вооружений и снарядов, обещанных Украине, была доставлена, а оставшаяся часть в пути... Ни один из этих шагов (предоставление Abrams, F-16, ATACMS - ред.) не принес Украине серьезных успехов на поле боя", — сказано в публикации.Россия выразила свое несогласие с поставками оружия, считая, что они препятствуют урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются опасными шагами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России и указал на активную роль США и НАТО в конфликте, в том числе через обучение персонала в различных странах.

https://1prime.ru/20250109/ukraina-854095427.html

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сша, украина