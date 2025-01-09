Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чиновник США признал, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250109/oruzhie-854095557.html
Чиновник США признал, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли Украине
Чиновник США признал, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
Чиновник США признал, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли Украине
Большая часть обещанного оружия со стороны США уже поставлена Украине, но это не принесло значительных успехов ВСУ, заявил американский чиновник в комментариях... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T13:41+0300
2025-01-09T13:41+0300
вооружения
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Большая часть обещанного оружия со стороны США уже поставлена Украине, но это не принесло значительных успехов ВСУ, заявил американский чиновник в комментариях агентству Reuters."Большая часть вооружений и снарядов, обещанных Украине, была доставлена, а оставшаяся часть в пути... Ни один из этих шагов (предоставление Abrams, F-16, ATACMS - ред.) не принес Украине серьезных успехов на поле боя", — сказано в публикации.Россия выразила свое несогласие с поставками оружия, считая, что они препятствуют урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются опасными шагами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России и указал на активную роль США и НАТО в конфликте, в том числе через обучение персонала в различных странах.
https://1prime.ru/20250109/ukraina-854095427.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_160:0:2624:1848_1920x0_80_0_0_b873a77b4a5e3507d3ed58f65e5c6784.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина
Вооружения, США, УКРАИНА
13:41 09.01.2025
 
Чиновник США признал, что поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли Украине

Reuters: США передали Киеву большую часть обещанного оружия, но оно не помогло

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Большая часть обещанного оружия со стороны США уже поставлена Украине, но это не принесло значительных успехов ВСУ, заявил американский чиновник в комментариях агентству Reuters.
"Большая часть вооружений и снарядов, обещанных Украине, была доставлена, а оставшаяся часть в пути... Ни один из этих шагов (предоставление Abrams, F-16, ATACMS - ред.) не принес Украине серьезных успехов на поле боя", — сказано в публикации.
Россия выразила свое несогласие с поставками оружия, считая, что они препятствуют урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются опасными шагами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России и указал на активную роль США и НАТО в конфликте, в том числе через обучение персонала в различных странах.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи Киеву от США
13:32
 
ВооруженияСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала