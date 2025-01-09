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Глава Пентагона признал наличие у России "некоторых преимуществ" на Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Глава Пентагона признал наличие у России "некоторых преимуществ" на Украине
Глава Пентагона признал наличие у России "некоторых преимуществ" на Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
Глава Пентагона признал наличие у России "некоторых преимуществ" на Украине
Россия имеет "некоторые преимущества" в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T11:12+0300
2025-01-09T11:12+0300
политика
сша
пентагон
россия
украина
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россия имеет "некоторые преимущества" в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия."У нее (России) есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью", — подчеркнул глава оборонного ведомства.Ранее генштаб Вооруженных Сил Украины отметил, что ситуация на линии фронта сложная и напряженная, а Министерство обороны России сообщило о поражении наступательных операций со стороны ВСУ и освобождении города Курахово.
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сша
пентагон
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сша, пентагон, россия, украина
Политика, США, Пентагон, РОССИЯ, УКРАИНА
11:12 09.01.2025
 
Глава Пентагона признал наличие у России "некоторых преимуществ" на Украине

Глава Пентагона Остин заявил о преимуществах России в конфликте на Украине

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россия имеет "некоторые преимущества" в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия.
"У нее (России) есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью", — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Ранее генштаб Вооруженных Сил Украины отметил, что ситуация на линии фронта сложная и напряженная, а Министерство обороны России сообщило о поражении наступательных операций со стороны ВСУ и освобождении города Курахово.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
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ПолитикаСШАПентагонРОССИЯУКРАИНА
 
 
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