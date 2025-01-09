https://1prime.ru/20250109/ostin-854090937.html

Глава Пентагона признал наличие у России "некоторых преимуществ" на Украине

Глава Пентагона признал наличие у России "некоторых преимуществ" на Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ

Глава Пентагона признал наличие у России "некоторых преимуществ" на Украине

Россия имеет "некоторые преимущества" в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T11:12+0300

2025-01-09T11:12+0300

2025-01-09T11:12+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россия имеет "некоторые преимущества" в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия."У нее (России) есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью", — подчеркнул глава оборонного ведомства.Ранее генштаб Вооруженных Сил Украины отметил, что ситуация на линии фронта сложная и напряженная, а Министерство обороны России сообщило о поражении наступательных операций со стороны ВСУ и освобождении города Курахово.

https://1prime.ru/20250109/nato-854087728.html

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сша, пентагон, россия, украина