https://1prime.ru/20250109/otnosheniya-854105620.html

Разные интересы. В США придумали, что якобы может поссорить Россию и Китай

Разные интересы. В США придумали, что якобы может поссорить Россию и Китай - 09.01.2025, ПРАЙМ

Разные интересы. В США придумали, что якобы может поссорить Россию и Китай

Испортить отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой могут только цены на нефть. Такое предположение на конференции частной... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T22:24+0300

2025-01-09T22:24+0300

2025-01-09T22:28+0300

экономика

россия

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отношения

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Испортить отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой могут только цены на нефть. Такое предположение на конференции частной организации США в сфере международных связей "Совет по международным отношениям" (Council on Foreign Relations, CFR) сделал старший научный сотрудник CFR Эллиот Абрамс.По его словам, у России и Китая "действительно очень разные интересы лишь в одном фундаментальном аспекте: Китай импортирует нефть, а Россия экспортирует".Исходя из этого очевидного факта, Абрамс предположил, что если что-то случится в Персидском заливе, Израиле, Иране, США, и цены на нефть удвоятся или даже утроятся, то "для Путина это отлична новость, для Си Цзиньпина – нет"."У них очень разные интересы, - повторил Абрамс, после чего отметил: - На данный момент это не сильно влияет на ситуацию".А затем он, по сути, опроверг свое предположение об угрозе российско-китайским отношениям, признав, что сегодня КНР ради ослабления американского влияния в мире жертвует доходами от своих инвестиций в Израиле.

https://1prime.ru/20250109/kitaj-854086137.html

китай

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россия, китай, отношения