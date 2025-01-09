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Разные интересы. В США придумали, что якобы может поссорить Россию и Китай
Разные интересы. В США придумали, что якобы может поссорить Россию и Китай - 09.01.2025, ПРАЙМ
Разные интересы. В США придумали, что якобы может поссорить Россию и Китай
Испортить отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой могут только цены на нефть. Такое предположение на конференции частной... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T22:24+0300
2025-01-09T22:24+0300
2025-01-09T22:28+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Испортить отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой могут только цены на нефть. Такое предположение на конференции частной организации США в сфере международных связей "Совет по международным отношениям" (Council on Foreign Relations, CFR) сделал старший научный сотрудник CFR Эллиот Абрамс.По его словам, у России и Китая "действительно очень разные интересы лишь в одном фундаментальном аспекте: Китай импортирует нефть, а Россия экспортирует".Исходя из этого очевидного факта, Абрамс предположил, что если что-то случится в Персидском заливе, Израиле, Иране, США, и цены на нефть удвоятся или даже утроятся, то "для Путина это отлична новость, для Си Цзиньпина – нет"."У них очень разные интересы, - повторил Абрамс, после чего отметил: - На данный момент это не сильно влияет на ситуацию".А затем он, по сути, опроверг свое предположение об угрозе российско-китайским отношениям, признав, что сегодня КНР ради ослабления американского влияния в мире жертвует доходами от своих инвестиций в Израиле.
https://1prime.ru/20250109/kitaj-854086137.html
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россия, китай, отношения
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, отношения
Разные интересы. В США придумали, что якобы может поссорить Россию и Китай
Политолог Абрамс: Россию и Китай могут поссорить только цены на нефть
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ.
Испортить отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой могут только цены на нефть. Такое предположение на конференции
частной организации США в сфере международных связей "Совет по международным отношениям" (Council on Foreign Relations, CFR) сделал старший научный сотрудник CFR Эллиот Абрамс.
По его словам, у России и Китая "действительно очень разные интересы лишь в одном фундаментальном аспекте: Китай импортирует нефть, а Россия экспортирует".
Исходя из этого очевидного факта, Абрамс предположил, что если что-то случится в Персидском заливе, Израиле, Иране, США, и цены на нефть удвоятся или даже утроятся, то "для Путина это отлична новость, для Си Цзиньпина – нет".
"У них очень разные интересы, - повторил Абрамс, после чего отметил: - На данный момент это не сильно влияет на ситуацию".
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А затем он, по сути, опроверг свое предположение об угрозе российско-китайским отношениям, признав, что сегодня КНР ради ослабления американского влияния в мире жертвует доходами от своих инвестиций в Израиле.