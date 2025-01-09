https://1prime.ru/20250109/otstavka-854089446.html
На Западе высмеяли отставку ведущего специалиста Пентагона по Украине
На Западе высмеяли отставку ведущего специалиста Пентагона по Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
На Западе высмеяли отставку ведущего специалиста Пентагона по Украине
Отставка ведущего координатора поставок оружия на Украину от Пентагона Лоры Купер вызвала насмешки со стороны ирландского журналиста Чея Боуза. Об этом он... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:18+0300
2025-01-09T10:18+0300
2025-01-09T10:18+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Отставка ведущего координатора поставок оружия на Украину от Пентагона Лоры Купер вызвала насмешки со стороны ирландского журналиста Чея Боуза. Об этом он написал в социальной сети Х."Крысы бегут с тонущего корабля", — прокомментировал журналист новость о ее уходе.Ранее Россия высказала свое мнение о поставках оружия, считая их препятствием для урегулирования конфликта и негативным фактором, который прямо вовлекает страны НАТО в этот конфликт.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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сша, пентагон, украина
Политика, США, Пентагон, УКРАИНА
На Западе высмеяли отставку ведущего специалиста Пентагона по Украине
Боуз: отставка ведущего специалиста Пентагона по Украине показала страх США
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ.
Отставка ведущего координатора поставок оружия на Украину от Пентагона Лоры Купер вызвала насмешки со стороны ирландского журналиста Чея Боуза. Об этом он написал
в социальной сети Х.
"Крысы бегут с тонущего корабля", — прокомментировал журналист новость о ее уходе.
Ранее Россия высказала свое мнение о поставках оружия, считая их препятствием для урегулирования конфликта и негативным фактором, который прямо вовлекает страны НАТО в этот конфликт.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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