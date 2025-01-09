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В Панаме опровергли участие Китая в управлении Панамским каналом

В Панаме опровергли участие Китая в управлении Панамским каналом - 09.01.2025, ПРАЙМ

В Панаме опровергли участие Китая в управлении Панамским каналом

Глава администрации Панамского канала Рикаурте Васкес Моралес опроверг участие Китая в управлении каналом и дискриминацию кораблей США путём установления... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T03:33+0300

2025-01-09T03:33+0300

2025-01-09T03:33+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Глава администрации Панамского канала Рикаурте Васкес Моралес опроверг участие Китая в управлении каналом и дискриминацию кораблей США путём установления высоких тарифов. Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть под контроль США. По словам Трампа, власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай. "Обвинения в том, что Китай управляет каналом, необоснованны... Китай никак не вовлекается в наши операции... Правила есть правила, и исключений нет... Мы не можем дискриминировать китайцев, американцев или кого-либо ещё. Это нарушит договор о нейтралитете, международное право и приведёт к хаосу", - заявил Васкес Моралес в интервью газете Wall Street Journal. По данным газеты, в среднем стоимость пересечения судами канала составляет около 750 тысяч долларов, но она может варьироваться от 300 тысяч до одного миллиона долларов. "(Тарифы - ред.) применяются ко всем судам со всего мира, и никаких исключений нет", - указал Васкес Моралес в интервью газете. Кроме того, он заявил, что Панама не запрашивала у США средства на модернизацию канала, поскольку власти финансируют ремонт за счет собственных доходов. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал слова Трампа проявлением грубого исторического невежества. Он заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала. Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

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бизнес, мировая экономика, панама, сша, китай, дональд трамп