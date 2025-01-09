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"Главная проблема". В Польше забили тревогу из-за Москвы

"Главная проблема". В Польше забили тревогу из-за Москвы - 09.01.2025, ПРАЙМ

"Главная проблема". В Польше забили тревогу из-за Москвы

В Европе растет поддержка партий, которые выступают за прекращение конфликта на Украине, говорится в материале польского издания Fakt. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T12:45+0300

2025-01-09T12:45+0300

2025-01-09T12:45+0300

политика

россия

польша

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В Европе растет поддержка партий, которые выступают за прекращение конфликта на Украине, говорится в материале польского издания Fakt."Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей силы популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлевскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока", — отмечается в публикации.Некоторые страны, такие как Венгрия и Словакия, высказывали свое недовольство относительно поставок оружия в Украину, считая их препятствием для урегулирования и прямым втягиванием стран НАТО в конфликт. Критика также нацелена на бездействие Евросоюза относительно поставок газа в Европу. Венгрия и Словакия также призывали к соблюдению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, считая, что обе стороны должны следовать договоренностям.

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