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Экс-советник Пентагона высказался о переговорах с Россией по Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Экс-советник Пентагона высказался о переговорах с Россией по Украине
Экс-советник Пентагона высказался о переговорах с Россией по Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Пентагона высказался о переговорах с Россией по Украине
Новая администрация президента США Дональда Трампа может сорвать мирные переговоры по Украине, если поможет Киеву. Таким мнением в социальной сети Х поделился... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T09:02+0300
2025-01-09T09:02+0300
политика
сша
украина
переговоры
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Новая администрация президента США Дональда Трампа может сорвать мирные переговоры по Украине, если поможет Киеву. Таким мнением в социальной сети Х поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Россия не будет участвовать в процессе переговоров, если следующая администрация президента отправит помощь Украине", — отметил эксперт.В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам в рамках конфликта.Ранее президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов.
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сша, украина, переговоры
Политика, США, УКРАИНА, переговоры
09:02 09.01.2025
 
Экс-советник Пентагона высказался о переговорах с Россией по Украине

Макгрегор предупредил, что помощь администрации Трампа Украине сорвет переговоры

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Новая администрация президента США Дональда Трампа может сорвать мирные переговоры по Украине, если поможет Киеву. Таким мнением в социальной сети Х поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Россия не будет участвовать в процессе переговоров, если следующая администрация президента отправит помощь Украине", — отметил эксперт.
В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам в рамках конфликта.
Ранее президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов.
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