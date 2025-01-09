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Экс-советник Пентагона высказался о переговорах с Россией по Украине

Экс-советник Пентагона высказался о переговорах с Россией по Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ

Экс-советник Пентагона высказался о переговорах с Россией по Украине

Новая администрация президента США Дональда Трампа может сорвать мирные переговоры по Украине, если поможет Киеву. Таким мнением в социальной сети Х поделился... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T09:02+0300

2025-01-09T09:02+0300

2025-01-09T09:02+0300

политика

сша

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переговоры

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Новая администрация президента США Дональда Трампа может сорвать мирные переговоры по Украине, если поможет Киеву. Таким мнением в социальной сети Х поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Россия не будет участвовать в процессе переговоров, если следующая администрация президента отправит помощь Украине", — отметил эксперт.В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам в рамках конфликта.Ранее президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов.

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сша, украина, переговоры