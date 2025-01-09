https://1prime.ru/20250109/peregovory-854097781.html

"Вне зависимости". CNN рассказал о планах США по переговорам с Россией

"Вне зависимости". CNN рассказал о планах США по переговорам с Россией - 09.01.2025, ПРАЙМ

"Вне зависимости". CNN рассказал о планах США по переговорам с Россией

До президентских выборов в США американские и украинские власти планировали, что переговоры с Российской Федерацией по урегулированию конфликта на Украине... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T15:21+0300

2025-01-09T15:21+0300

2025-01-09T15:22+0300

политика

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. До президентских выборов в США американские и украинские власти планировали, что переговоры с Российской Федерацией по урегулированию конфликта на Украине начнутся в первой половине 2025 года, независимо, кто станет новым президентом Соединенных Штатов. Об этом рассказывается на сайте телеканала CNN со ссылкой на источники в американской администрации.Как сообщил телеканалу источник в белом доме, "и американская, и украинская администрация ожидали, что переговоры с Москвой могут начаться в первой половине 2025 года вне зависимости от того, кто победит на выборах в США".В четверг будущий специальный посланник Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог заявил о своей уверенности в том, что избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время сможет приступить к решению украинского конфликта в рамках предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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сша, украина, россия