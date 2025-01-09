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Песков ответил на притязания Трампа на Гренландию
Песков ответил на притязания Трампа на Гренландию - 09.01.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на притязания Трампа на Гренландию
Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию остаются на уровне заявлений, заявил официальный предствитель Кремля Дмитрий Песков. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T12:55+0300
2025-01-09T12:55+0300
2025-01-09T12:56+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию остаются на уровне заявлений, заявил официальный предствитель Кремля Дмитрий Песков."Такие притязания, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, с другими государствами. Мы очень внимательно наблюдаем за таким достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава богу, на уровне заявлений", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков подчеркнул, что Арктика является зоной стратегических интересов России и Москва готова сотрудничать с другими странами для поддержания мира и стабильности в этом регионе.Ранее Трамп высказывался о необходимости включения Гренландии в состав США, подчеркивая ее стратегическое значение для национальной безопасности и защиты "свободного мира" от Китая и России.
https://1prime.ru/20250109/tramp-854092275.html
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Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Гренландия
Песков ответил на притязания Трампа на Гренландию
Песков: притязания Трампа на Гренландию остаются на уровне заявлений
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию остаются на уровне заявлений, заявил официальный предствитель Кремля Дмитрий Песков.
"Такие притязания, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, с другими государствами. Мы очень внимательно наблюдаем за таким достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава богу, на уровне заявлений", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что Арктика является зоной стратегических интересов России и Москва готова сотрудничать с другими странами для поддержания мира и стабильности в этом регионе.
Ранее Трамп высказывался о необходимости включения Гренландии в состав США, подчеркивая ее стратегическое значение для национальной безопасности и защиты "свободного мира" от Китая и России.
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