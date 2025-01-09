https://1prime.ru/20250109/peskov-854094031.html

Песков ответил на вопрос о контактах команды Трампа с Путиным

Песков ответил на вопрос о контактах команды Трампа с Путиным - 09.01.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о контактах команды Трампа с Путиным

Российский президент Владимир Путин не получал запросы о контактах от команды вновь избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T12:56+0300

2025-01-09T12:56+0300

2025-01-09T12:56+0300

россия

дональд трамп

владимир путин

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин не получал запросы о контактах от команды вновь избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он также добавил, что это вполне понятно и в данном случае следует дождаться его вступления в должность. Пресс-секретарь российского президента также заявил, что если политическая воля Трампа к диалогу с Россией на высшем уровне сохранится, то Путин только поприветствует это.Ранее лидер американской президентской гонки рассказал, что знает о готовности российского лидера к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.

https://1prime.ru/20250109/peskov-854093904.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дональд трамп, владимир путин, сша