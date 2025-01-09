https://1prime.ru/20250109/peskov-854094031.html
Песков ответил на вопрос о контактах команды Трампа с Путиным
Песков ответил на вопрос о контактах команды Трампа с Путиным - 09.01.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о контактах команды Трампа с Путиным
Российский президент Владимир Путин не получал запросы о контактах от команды вновь избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T12:56+0300
2025-01-09T12:56+0300
2025-01-09T12:56+0300
россия
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин не получал запросы о контактах от команды вновь избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он также добавил, что это вполне понятно и в данном случае следует дождаться его вступления в должность. Пресс-секретарь российского президента также заявил, что если политическая воля Трампа к диалогу с Россией на высшем уровне сохранится, то Путин только поприветствует это.Ранее лидер американской президентской гонки рассказал, что знает о готовности российского лидера к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
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РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Песков ответил на вопрос о контактах команды Трампа с Путиным
Песков: запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин не получал запросы о контактах от команды вновь избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также добавил, что это вполне понятно и в данном случае следует дождаться его вступления в должность.
Пресс-секретарь российского президента также заявил, что если политическая воля Трампа к диалогу с Россией на высшем уровне сохранится, то Путин только поприветствует это.
Ранее лидер американской президентской гонки рассказал, что знает о готовности российского лидера к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
Песков ответил на притязания Трампа на Гренландию