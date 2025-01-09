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Песков прокомментировал возможное членство Армении в ЕС - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал возможное членство Армении в ЕС
Песков прокомментировал возможное членство Армении в ЕС - 09.01.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал возможное членство Армении в ЕС
Прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, необходимо понять позицию по этому вопросу самого Брюсселя, заявил пресс-секретарь президента... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T12:58+0300
2025-01-09T13:00+0300
россия
армения
ес
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, необходимо понять позицию по этому вопросу самого Брюсселя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент. "Мы знаем, что, собственно, ведь это Евросоюз инициирует процессы по членству. И здесь нужно понять, какая на этот счет позиция у Евросоюза", - сказал Песков журналистам, комментируя решение кабмина Армении. Пресс-секретарь российского лидера привел в пример Турцию, которая уже много десятилетий "сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС", однако не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя. "Поэтому здесь, конечно, во многом нужно разобраться, нужно понять, а исходить в реальности нужно из тех рабочих механизмов, рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали, которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют," - сказал Песков.В то же время официальный представитель Кремля подчеркнул, что членство в ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, но одновременно быть участником этого объединения и ЕС невозможно. По его словам, сейчас пока трудно сказать, что значит стремление к членству Армении в ЕС, необходимо смотреть на то, какие "будут акценты" у армянской стороны.
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россия, армения, ес, дмитрий песков
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЕС, Дмитрий Песков
12:58 09.01.2025 (обновлено: 13:00 09.01.2025)
 
Песков прокомментировал возможное членство Армении в ЕС

Песков: перед обсуждением членства Армении в ЕС надо понять позицию Брюсселя

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, необходимо понять позицию по этому вопросу самого Брюсселя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.
"Мы знаем, что, собственно, ведь это Евросоюз инициирует процессы по членству. И здесь нужно понять, какая на этот счет позиция у Евросоюза", - сказал Песков журналистам, комментируя решение кабмина Армении.
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС
10:46
Пресс-секретарь российского лидера привел в пример Турцию, которая уже много десятилетий "сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС", однако не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя.
"Поэтому здесь, конечно, во многом нужно разобраться, нужно понять, а исходить в реальности нужно из тех рабочих механизмов, рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали, которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют," - сказал Песков.
В то же время официальный представитель Кремля подчеркнул, что членство в ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, но одновременно быть участником этого объединения и ЕС невозможно. По его словам, сейчас пока трудно сказать, что значит стремление к членству Армении в ЕС, необходимо смотреть на то, какие "будут акценты" у армянской стороны.
 
РОССИЯАРМЕНИЯЕСДмитрий Песков
 
 
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