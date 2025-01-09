https://1prime.ru/20250109/peskov-854094148.html

Песков прокомментировал возможное членство Армении в ЕС

Песков прокомментировал возможное членство Армении в ЕС - 09.01.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал возможное членство Армении в ЕС

Прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, необходимо понять позицию по этому вопросу самого Брюсселя, заявил пресс-секретарь президента... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T12:58+0300

2025-01-09T12:58+0300

2025-01-09T13:00+0300

россия

армения

ес

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, необходимо понять позицию по этому вопросу самого Брюсселя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент. "Мы знаем, что, собственно, ведь это Евросоюз инициирует процессы по членству. И здесь нужно понять, какая на этот счет позиция у Евросоюза", - сказал Песков журналистам, комментируя решение кабмина Армении. Пресс-секретарь российского лидера привел в пример Турцию, которая уже много десятилетий "сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС", однако не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя. "Поэтому здесь, конечно, во многом нужно разобраться, нужно понять, а исходить в реальности нужно из тех рабочих механизмов, рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали, которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют," - сказал Песков.В то же время официальный представитель Кремля подчеркнул, что членство в ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, но одновременно быть участником этого объединения и ЕС невозможно. По его словам, сейчас пока трудно сказать, что значит стремление к членству Армении в ЕС, необходимо смотреть на то, какие "будут акценты" у армянской стороны.

https://1prime.ru/20250109/armeniya-854090250.html

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, армения, ес, дмитрий песков