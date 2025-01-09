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В Польше озвучили мрачный прогноз для Украины
В Польше озвучили мрачный прогноз для Украины - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Польше озвучили мрачный прогноз для Украины
Не исключено, что российские военные смогут занять всю территорию Украины, сообщает Myśl Polska. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T15:53+0300
2025-01-09T15:53+0300
2025-01-09T15:53+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Не исключено, что российские военные смогут занять всю территорию Украины, сообщает Myśl Polska. "Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину", — говорится в статье.Автор также подчеркивает, что инициатором украинского конфликта не была Москва, а лишь сторона, наиболее заинтересованная в его развитии. По его словам, Россия, начиная свою специальную операцию на Украине, защищала свои ключевые интересы безопасности. Он также добавил, что Россия ответила на активизацию и внедрение на Украине подразделений ЦРУ, а также на обучение украинской армии натовскими инструкторами.На фоне фактического экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и усталости западных партнеров от необходимости бесконечно поддерживать Киев, все чаще поднимается вопрос о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, который запретил на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны только при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, требования Киева о возвращении к границам 1991 года стали звучать все реже.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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россия, украина, польша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША
В Польше озвучили мрачный прогноз для Украины
Myśl Polska: Россия может занять всю территорию Украины
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ.
Не исключено, что российские военные смогут занять всю территорию Украины, сообщает
Myśl Polska.
"Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину", — говорится в статье.
Автор также подчеркивает, что инициатором украинского конфликта не была Москва, а лишь сторона, наиболее заинтересованная в его развитии. По его словам, Россия, начиная свою специальную операцию на Украине, защищала свои ключевые интересы безопасности.
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Он также добавил, что Россия ответила на активизацию и внедрение на Украине подразделений ЦРУ, а также на обучение украинской армии натовскими инструкторами.
На фоне фактического экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и усталости западных партнеров от необходимости бесконечно поддерживать Киев, все чаще поднимается вопрос о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, который запретил на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны только при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, требования Киева о возвращении к границам 1991 года стали звучать все реже.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>