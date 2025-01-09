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В Калифорнии из-за смертоносных пожаров сгорели дома голливудских актеров - 09.01.2025, ПРАЙМ
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В Калифорнии из-за смертоносных пожаров сгорели дома голливудских актеров
В Калифорнии из-за смертоносных пожаров сгорели дома голливудских актеров - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Калифорнии из-за смертоносных пожаров сгорели дома голливудских актеров
В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели многомиллионные дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей. Об этом... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T11:49+0300
2025-01-09T11:49+0300
происшествия
сша
калифорния
пожары
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели многомиллионные дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей. Об этом сообщает издание Page Six, публикуя фото уничтоженных огнем зданий.Также актерами, которые лишились элитных особняков, стали Лейтон Мистер, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Джон Гудмен и другие. При этом многим знаменитостям пришлось эвакуироваться.Как передает агентство Associated Press, ссылаясь на чиновников, более шести местных школ получили ущерб на фон6е пожаров. Некоторые из них разрушены. В том числе пострадала школа Палисейдс-Чартер, показанная во многих голливудских фильмах, в частности в хорроре 1976 года "Кэрри", и в телесериале "Волчонок".В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Отмечается, что на фоне происшествия американский предприниматель Илон Маск призвал к отставке губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. С этим заявлением согласился также вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп.
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сша, калифорния, пожары
Происшествия, США, Калифорния, пожары
11:49 09.01.2025
 
В Калифорнии из-за смертоносных пожаров сгорели дома голливудских актеров

Дома Хопкинса, Броди и Фэрис сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкГорода мира. Лос-Анджелес
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели многомиллионные дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей. Об этом сообщает издание Page Six, публикуя фото уничтоженных огнем зданий.
Также актерами, которые лишились элитных особняков, стали Лейтон Мистер, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Джон Гудмен и другие. При этом многим знаменитостям пришлось эвакуироваться.
Как передает агентство Associated Press, ссылаясь на чиновников, более шести местных школ получили ущерб на фон6е пожаров. Некоторые из них разрушены. В том числе пострадала школа Палисейдс-Чартер, показанная во многих голливудских фильмах, в частности в хорроре 1976 года "Кэрри", и в телесериале "Волчонок".
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Отмечается, что на фоне происшествия американский предприниматель Илон Маск призвал к отставке губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. С этим заявлением согласился также вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп.
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ПроисшествияСШАКалифорнияпожары
 
 
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