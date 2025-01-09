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В Калифорнии из-за смертоносных пожаров сгорели дома голливудских актеров

В Калифорнии из-за смертоносных пожаров сгорели дома голливудских актеров - 09.01.2025, ПРАЙМ

В Калифорнии из-за смертоносных пожаров сгорели дома голливудских актеров

В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели многомиллионные дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей. Об этом... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T11:49+0300

2025-01-09T11:49+0300

2025-01-09T11:49+0300

происшествия

сша

калифорния

пожары

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели многомиллионные дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей. Об этом сообщает издание Page Six, публикуя фото уничтоженных огнем зданий.Также актерами, которые лишились элитных особняков, стали Лейтон Мистер, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Джон Гудмен и другие. При этом многим знаменитостям пришлось эвакуироваться.Как передает агентство Associated Press, ссылаясь на чиновников, более шести местных школ получили ущерб на фон6е пожаров. Некоторые из них разрушены. В том числе пострадала школа Палисейдс-Чартер, показанная во многих голливудских фильмах, в частности в хорроре 1976 года "Кэрри", и в телесериале "Волчонок".В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Отмечается, что на фоне происшествия американский предприниматель Илон Маск призвал к отставке губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. С этим заявлением согласился также вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп.

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сша, калифорния, пожары