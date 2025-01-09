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В Курской области загорелась птицефабрика - 09.01.2025, ПРАЙМ
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В Курской области загорелась птицефабрика
В Курской области загорелась птицефабрика - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Курской области загорелась птицефабрика
Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, сейчас известно об одном пострадавшем, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T18:06+0300
2025-01-09T18:06+0300
происшествия
курская область
птицефабрика
пожар
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, сейчас известно об одном пострадавшем, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО "Куриное царство". Пока известно об одном пострадавшем - 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу", - написал он. По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем - удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС. На место выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.
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курская область, птицефабрика, пожар
Происшествия, Курская область, птицефабрика, пожар
18:06 09.01.2025
 
В Курской области загорелась птицефабрика

Хинштейн: в Курской области загорелась птицефабрика, есть пострадавший

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкГосударственное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Птицефабрика Островная" (ГУСП)
Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие Птицефабрика Островная (ГУСП) - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, сейчас известно об одном пострадавшем, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО "Куриное царство". Пока известно об одном пострадавшем - 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу", - написал он.
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По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем - удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС. На место выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.
 
ПроисшествияКурская областьптицефабрикапожар
 
 
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