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В Курской области загорелась птицефабрика

В Курской области загорелась птицефабрика - 09.01.2025, ПРАЙМ

В Курской области загорелась птицефабрика

Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, сейчас известно об одном пострадавшем, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T18:06+0300

2025-01-09T18:06+0300

2025-01-09T18:06+0300

происшествия

курская область

птицефабрика

пожар

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, сейчас известно об одном пострадавшем, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО "Куриное царство". Пока известно об одном пострадавшем - 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу", - написал он. По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем - удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС. На место выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курская область, птицефабрика, пожар