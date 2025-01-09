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Случаи гибели людей зафиксировали в Приднестровье на фоне энергокризиса
Случаи гибели людей зафиксировали в Приднестровье на фоне энергокризиса - 09.01.2025, ПРАЙМ
Случаи гибели людей зафиксировали в Приднестровье на фоне энергокризиса
В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T11:35+0300
2025-01-09T11:35+0300
2025-01-09T11:35+0300
происшествия
приднестровье
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев."За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь... есть уже отдельные летальные случаи", — отметил глава МИД в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что власти ПМР не наблюдают массового оттока населения из-за кризиса, так как люди большей частью уезжают к родственникам и верят в лучшее.В декабре "Газпром" объявил о прекращении поставок топлива в Молдавию из-за невыполнения своим партнером платежных обязательств. В связи с этим Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение, а Молдавия - чрезвычайное положение в энергетике. С 3 января в ПМР начались отключения электроэнергии.
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приднестровье, энергопотребление
Происшествия, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Энергопотребление
Случаи гибели людей зафиксировали в Приднестровье на фоне энергокризиса
МИД ПМР: случаи гибели людей зафиксированы в Приднестровье на фоне энергокризиса
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь... есть уже отдельные летальные случаи", — отметил глава МИД в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что власти ПМР не наблюдают массового оттока населения из-за кризиса, так как люди большей частью уезжают к родственникам и верят в лучшее.
В декабре "Газпром" объявил о прекращении поставок топлива в Молдавию из-за невыполнения своим партнером платежных обязательств. В связи с этим Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение, а Молдавия - чрезвычайное положение в энергетике. С 3 января в ПМР начались отключения электроэнергии.
В МИД России осудили блокировку поставок газа в Приднестровье