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Путин проведет совещание с членами правительства

Путин проведет совещание с членами правительства - 09.01.2025, ПРАЙМ

Путин проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства, основной темой для обсуждения станет запуск новых национальных проектов. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T00:17+0300

2025-01-09T00:17+0300

2025-01-09T00:17+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства, основной темой для обсуждения станет запуск новых национальных проектов. Совещание пройдет в формате видеоконференцсвязи. С докладом выступит вице-премьер Александр Новак. Ожидается рассмотрение и ряда других вопросов. Новые нацпроекты соотносятся с целями развития России на период до 2030 года, которые президент поставил в новом майском указе. Это задачи в области демографии и экономики, обеспечении экологического благополучия и достижении технологического лидерства, создании комфортной среды для жизни и реализации потенциала каждого человека. Путин поручал начать реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года. Они масштабнее прежних: на их реализацию до 2030 года планируется направить более 40 триллионов рублей бюджетных ресурсов и еще не менее 13 триллионов рублей внебюджетных инвестиций. НОВЫЕ ЦЕЛИ - НОВЫЕ НАЦПРОЕКТЫ О запуске новых национальных проектов Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. Кураторство над всеми нацпроектами было распределено между вице-премьерами России. Так, первый вице-премьер Денис Мантуров курирует национальные проекты "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Транспортная мобильность", "Перспективные космические технологии" и "Экспорт". В ведении Татьяны Голиковой находятся нацпроекты "Продолжительная активная жизнь", "Семья", "Современные технологии сбережения здоровья", "Кадры". Проекты "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство" курирует Дмитрий Чернышенко, нацпроект "Инфраструктура для жизни" - Марат Хуснуллин, а проекты "Эффективная транспортная система", "Беспилотные авиационные системы" - Виталий Савельев. Национальные проекты "Эффективная конкурентная экономика", "Новые энергетические технологии", включая атомные технологии, находятся в ведении Александра Новака, проекты "Экологическое благополучие", "Продовольственная безопасность" - в ведении Дмитрия Патрушева, за нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" отвечает Дмитрий Григоренко. СТАРТ - С ЯНВАРЯ 2025 ГОДА На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов. Кроме этого, к концу марта правительство должно подготовить нацпроект "Биоэкономика". Президент также поручил правительству и Роскосмосу до 1 мая утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года. По итогам заседания совета Путин поручил правительству до 15 февраля доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Был дан и ряд других поручений - в частности, по включению в национальные проекты по технологическому лидерству мер достижения превосходства технологий РФ над зарубежными и по дополнению их показателями комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики. В рамках реализации новых национальных проектов кабмину в 2025 году поручено среди прочего обеспечить развитие российских платежной, страховой и логистической инфраструктур и инфраструктуры финансового рынка, в том числе в целях усиления роли рубля в международных расчетах - путем повышения удобства его использования и снижения издержек при совершении операций. Глава государства также поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" и за созданием условий для семей с детьми при реализации профильных национальных проектов, а также обеспечить принятие мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости. КООРДИНАЦИЯ И ВАЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ Для координации деятельности российских институтов развития в рамках нацпроектов была создана специальная рабочая группа. Президент попросил председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова возглавить ее. Как сообщал сам Шувалов, стратегия рабочей группы для координации институтов развития в рамках нацпроектов будет принята в первом квартале 2025 года. Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" Путин поручил регулярно мониторить реализацию национальных проектов. Он также отмечал, что нужно постоянно получать обратную связь от граждан, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения исходя из реальной картины. Президент указывал и на то, что мнение россиян при реализации нацпроектов имеет ключевое значение: национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей. Результаты нацпроектов, как подчеркивал Путин, будут оцениваться не по количеству мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как "достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения".

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рф, москва, владимир путин, александр новак, игорь шувалов, федеральное собрание, роскосмос, вэб