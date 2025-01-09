https://1prime.ru/20250109/putin-854099211.html

Путин дал поручение властям регионов по социально-экономическим вопросам

Путин дал поручение властям регионов по социально-экономическим вопросам - 09.01.2025, ПРАЙМ

Путин дал поручение властям регионов по социально-экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям не откладывать решение социально-экономических вопросов на потом, даже если они не являются... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T16:25+0300

2025-01-09T16:25+0300

2025-01-09T16:25+0300

экономика

владимир путин

поручение

https://cdnn.1prime.ru/img/82848/38/828483847_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_b60a49c7a60432a469f4d4506ea5ee60.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям не откладывать решение социально-экономических вопросов на потом, даже если они не являются популярными. "Просил бы коллег в регионах выстраивать работу таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом, понимаете, о чем я говорю, вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, поручение