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Путин дал поручение властям регионов по социально-экономическим вопросам - 09.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин дал поручение властям регионов по социально-экономическим вопросам
Путин дал поручение властям регионов по социально-экономическим вопросам - 09.01.2025, ПРАЙМ
Путин дал поручение властям регионов по социально-экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям не откладывать решение социально-экономических вопросов на потом, даже если они не являются... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T16:25+0300
2025-01-09T16:25+0300
экономика
владимир путин
поручение
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям не откладывать решение социально-экономических вопросов на потом, даже если они не являются популярными. "Просил бы коллег в регионах выстраивать работу таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом, понимаете, о чем я говорю, вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
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владимир путин, поручение
Экономика, Владимир Путин, поручение
16:25 09.01.2025
 
Путин дал поручение властям регионов по социально-экономическим вопросам

Путин поручил властям в регионах не откладывать решение социально-экономических вопросов

© РИА Новости . Сергей Киркач%Карта России
%Карта России - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Сергей Киркач
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям не откладывать решение социально-экономических вопросов на потом, даже если они не являются популярными.
"Просил бы коллег в регионах выстраивать работу таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом, понимаете, о чем я говорю, вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
 
ЭкономикаВладимир Путинпоручение
 
 
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