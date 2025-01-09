https://1prime.ru/20250109/putin-854099478.html
Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море
Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море - 09.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать штаб по ликвидации разлива мазута в районе Керченского пролива, который функционировал бы на месте катастрофы и | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T16:36+0300
2025-01-09T16:36+0300
2025-01-09T16:46+0300
происшествия
владимир путин
разлив нефтепродуктов
черное море
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать штаб по ликвидации разлива мазута в районе Керченского пролива, который функционировал бы на месте катастрофы и возглавлялся руководителями и работниками министерств и ведомств.Также глава государства попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ходе ликвидации последствий ЧП и поручил правительству сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров и разработать планы их подъема, а также попросил членов правительства подготовить новые предложения по ликвидации последствий разлива мазута.В середине декабря прошлого года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один погиб. Как сообщили в Министерстве транспорта России, в результате крушения танкеров в море вылилось порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.
https://1prime.ru/20250107/sevastopol-854069118.html
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владимир путин, разлив нефтепродуктов, черное море
Происшествия, Владимир Путин, разлив нефтепродуктов, Черное море
Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море
Путин поручил создать штаб по ликвидации ЧП в Черном море на месте катастрофы
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать штаб по ликвидации разлива мазута в районе Керченского пролива, который функционировал бы на месте катастрофы и возглавлялся руководителями и работниками министерств и ведомств.
Также глава государства попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ходе ликвидации последствий ЧП и поручил правительству сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров и разработать планы их подъема, а также попросил членов правительства подготовить новые предложения по ликвидации последствий разлива мазута.
На побережье Севастополя обнаружили новые загрязненные мазутом участки
В середине декабря прошлого года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один погиб. Как сообщили в Министерстве транспорта России, в результате крушения танкеров в море вылилось порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.