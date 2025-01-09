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Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море
Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море - 09.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать штаб по ликвидации разлива мазута в районе Керченского пролива, который функционировал бы на месте катастрофы и | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T16:36+0300
2025-01-09T16:46+0300
происшествия
владимир путин
разлив нефтепродуктов
черное море
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать штаб по ликвидации разлива мазута в районе Керченского пролива, который функционировал бы на месте катастрофы и возглавлялся руководителями и работниками министерств и ведомств.Также глава государства попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ходе ликвидации последствий ЧП и поручил правительству сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров и разработать планы их подъема, а также попросил членов правительства подготовить новые предложения по ликвидации последствий разлива мазута.В середине декабря прошлого года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один погиб. Как сообщили в Министерстве транспорта России, в результате крушения танкеров в море вылилось порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.
https://1prime.ru/20250107/sevastopol-854069118.html
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владимир путин, разлив нефтепродуктов, черное море
Происшествия, Владимир Путин, разлив нефтепродуктов, Черное море
16:36 09.01.2025 (обновлено: 16:46 09.01.2025)
 
Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море

Путин поручил создать штаб по ликвидации ЧП в Черном море на месте катастрофы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать штаб по ликвидации разлива мазута в районе Керченского пролива, который функционировал бы на месте катастрофы и возглавлялся руководителями и работниками министерств и ведомств.
Также глава государства попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ходе ликвидации последствий ЧП и поручил правительству сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров и разработать планы их подъема, а также попросил членов правительства подготовить новые предложения по ликвидации последствий разлива мазута.
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
На побережье Севастополя обнаружили новые загрязненные мазутом участки
7 января, 20:32
В середине декабря прошлого года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один погиб. Как сообщили в Министерстве транспорта России, в результате крушения танкеров в море вылилось порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.
 
ПроисшествияВладимир Путинразлив нефтепродуктовЧерное море
 
 
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