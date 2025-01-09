https://1prime.ru/20250109/putin-854099478.html

Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море

Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море - 09.01.2025, ПРАЙМ

Путин поручил организовать штаб по ликвидации ЧП в Черном море

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать штаб по ликвидации разлива мазута в районе Керченского пролива, который функционировал бы на месте катастрофы и | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T16:36+0300

2025-01-09T16:36+0300

2025-01-09T16:46+0300

происшествия

владимир путин

разлив нефтепродуктов

черное море

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать штаб по ликвидации разлива мазута в районе Керченского пролива, который функционировал бы на месте катастрофы и возглавлялся руководителями и работниками министерств и ведомств.Также глава государства попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ходе ликвидации последствий ЧП и поручил правительству сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров и разработать планы их подъема, а также попросил членов правительства подготовить новые предложения по ликвидации последствий разлива мазута.В середине декабря прошлого года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один погиб. Как сообщили в Министерстве транспорта России, в результате крушения танкеров в море вылилось порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

https://1prime.ru/20250107/sevastopol-854069118.html

черное море

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владимир путин, разлив нефтепродуктов, черное море