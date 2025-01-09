https://1prime.ru/20250109/rosselkhoznadzor-854100356.html

Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса и мясопродуктов

Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса и мясопродуктов - 09.01.2025, ПРАЙМ

Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса и мясопродуктов

Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса и мясопродуктов в 1,3 раза - до 820 тысяч тонн по сравнению с 2023 годом, а поставки молочной продукции увеличила в... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T17:09+0300

2025-01-09T17:09+0300

2025-01-09T17:09+0300

россия

россельхознадзор

мясо

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса и мясопродуктов в 1,3 раза - до 820 тысяч тонн по сравнению с 2023 годом, а поставки молочной продукции увеличила в 1,2 раза - до 195,6 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. "Существенный объем отгрузок остается за мясом и мясопродуктами – 820 тысяч тонн. По сравнению с 2023 годом показатель вырос в 1,3 раза с 649,8 тысячи тонн. Поставки молочной продукции выросли в 1,2 раза – с 166,1 тысячи тонн в 2023 году до 195,6 тысячи тонн в 2024 году", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что основным продуктом экспорта стало мясо и пищевые субпродукты птицы. В 2024 году за рубеж было поставлено 381,9 тысячи тонн этой продукции и это в 1,3 раза больше, чем в 2023 году, когда было отгружено 309 тысяч тонн. Основным импортером стал Китай, куда было поставлено 151,6 тысячи тонн, далее следует Саудовская Аравия - 78,3 тысячи тонн. Россельхознадзор сообщил также, что российской свинины за рубеж было поставлено порядка 220,5 тысячи тонн, что в 1,4 раза больше 2023 года, когда было поставлено 158,3 тысячи тонн. Лидером стала Белоруссия, куда было экспортировано 99 тысяч тонн. В тройку вошли также Вьетнам – 45,4 тысячи тонн и Китай – 21,2 тысячи тонн. Служба сообщила о существенном росте экспорта свинины в Сербию и Гонконг в 2024 году - в два раза. Кроме того, популярностью у зарубежных стран пользуется и российская говядина, ее экспорт в 2024 году вырос в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом - до 40,5 тысяч тонн. А основным импортером стал Китай - 17,5 тысячи тонн, за ним идут Белоруссия, куда экспорт увеличился в 3,8 раза - до около 5,9 тысячи тонн, и Саудовская Аравия - рост в 1,5 раза - до 4,8 тысячи тонн. Поставки за рубеж пищевых субпродуктов крупного и мелкого рогатого скота, свиней составили 67,4 тысячи тонн, что больше в 1,4 раза показателя 2023 года (48,9 тысячи тонн). На первом месте по импорту оказался Вьетнам - 37,8 тысячи тонн, затем идет Китай – 21,4 тысячи тонн. В ведомстве отметили, что экспорт в Китай увеличился в 11,1 раза. В 2023 году китайская сторона импортировала 1,9 тысячи тонн. Лидерами по экспорту молочной продукции остаются Белоруссия и Казахстан. По данным Россельхознадзора, возросли поставки из России за рубеж кисломолочной продукции - пахты, йогурта, кефира, сметаны – с 54,3 тысячи тонн до 73,9 тысячи тонн.

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россия, россельхознадзор, мясо