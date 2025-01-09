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Рубль на Мосбирже снижается к концу торгового дня

Рубль на Мосбирже снижается к концу торгового дня - 09.01.2025, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже снижается к концу торгового дня

Рубль после двух сессий роста подряд против юаня на Московской бирже снижается в четверг на фоне усиления рыночной активности после новогодних каникул, следует... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T17:39+0300

2025-01-09T17:39+0300

2025-01-09T17:39+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль после двух сессий роста подряд против юаня на Московской бирже снижается в четверг на фоне усиления рыночной активности после новогодних каникул, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.19 мск повышался на 12 копеек, до 13,63 рубля. Повышение составило 0,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,56-13,78 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 62,7 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,76 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,539 против 7,355 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,5%. РУБЛЬ СЛЕГКА СЛАБЕЕТ Рубль в четверг снижается против юаня на Мосбирже. Предыдущие два дня роста в ходе "праздничных" торгов (когда в России были официальные выходные) приблизили курс китайской валюты к 13,5 рубля, после чего с началом в четверг полноценных торгов он подрастает. "С завершением официальных выходных активизируется спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Кроме того, возобновление операций ЦБ на открытом рынке с 9 января в рамках бюджетного механизма снижает общее предложение инвалюты на рынке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка находится на уровне 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,38% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.16 мск росла на 0,5%, до 76,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 109 пунктов. ПРОГНОЗЫ В четверг официально возобновляются покупки Центробанком РФ на рынке валюты по бюджетному правилу, ранее они приостанавливались на месяц из-за волатильности после санкций, напоминает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В связи с этим сейчас чистые продажи валюты Банком России сократятся с 8,4 миллиарда рублей в день в эквиваленте до 3,4 миллиарда. На этом фоне курс в ближайшие дни может тяготеть к росту в район 13,75 рубля за юань", - оценивает он. Более высокий уровень цен на нефть, жесткий курс ДКП и меры валютного контроля сдерживают ослабление рубля, однако ближайшая цель роста юаня – 13,9 рубля, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, курсы валют, рубль