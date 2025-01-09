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Рынок после праздников - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Рынок после праздников
Рынок после праздников - 09.01.2025, ПРАЙМ
Рынок после праздников
Индекс МосБиржи в первую неделю января был непоказателен — основные участники рынка отдыхали. Важно, что бенчмарк завершил прошлый год выше 2800 п., а вчера... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T09:41+0300
2025-01-09T09:41+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в первую неделю января был непоказателен — основные участники рынка отдыхали. Важно, что бенчмарк завершил прошлый год выше 2800 п., а вчера подрос до 2840 п. В перспективе января вероятно техническое движение на 2900 п., а фундаментальный таргет до конца года — 3500 п., или еще +21% от текущих. Будут и дивиденды.Сильнее рынка вчера были акции ВК (+4,1%). Они всегда впереди на фоне повышенной волатильности. Курс ожидаемо закрепился выше круглых 300 руб. Ближайший ориентир вверх — 320 руб.В фокусе четверга — возобновление торгов акциями X5. Бумаги ведущего ритейлера не торговались с апреля на фоне редомициляции корпорации. Сегодня они возвращаются на рынок. На старте может быть пролив в сторону 2400 руб., но долгосрочно там могут быть высокие дивиденды за +500 руб., и курс на горизонте года видится у 3500 руб. Потенциал высокий, идея покупки на проливе не лишена смысла.Рубль за первую торговую неделю 2025 г. относительно биржевого юаня прибавил 1,5%, курс у 13,5. Внебиржевые торги не проводились, и курсы доллара, евро и юаня от ЦБ на 9 января те же — 101,67, 106,1, 13,42.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:41 09.01.2025
 

Рынок после праздников

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в первую неделю января был непоказателен — основные участники рынка отдыхали. Важно, что бенчмарк завершил прошлый год выше 2800 п., а вчера подрос до 2840 п. В перспективе января вероятно техническое движение на 2900 п., а фундаментальный таргет до конца года — 3500 п., или еще +21% от текущих. Будут и дивиденды.
Сильнее рынка вчера были акции ВК (+4,1%). Они всегда впереди на фоне повышенной волатильности. Курс ожидаемо закрепился выше круглых 300 руб. Ближайший ориентир вверх — 320 руб.
В фокусе четверга — возобновление торгов акциями X5. Бумаги ведущего ритейлера не торговались с апреля на фоне редомициляции корпорации. Сегодня они возвращаются на рынок. На старте может быть пролив в сторону 2400 руб., но долгосрочно там могут быть высокие дивиденды за +500 руб., и курс на горизонте года видится у 3500 руб. Потенциал высокий, идея покупки на проливе не лишена смысла.
Рубль за первую торговую неделю 2025 г. относительно биржевого юаня прибавил 1,5%, курс у 13,5. Внебиржевые торги не проводились, и курсы доллара, евро и юаня от ЦБ на 9 января те же — 101,67, 106,1, 13,42.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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